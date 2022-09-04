Как сохранить овощи на зиму, не утратив витамины: два универсальных способа заготовки

Сушеные или замороженные овощи могут оставаться свежими, если учесть некоторые правила

Украинцы активно готовятся к периоду морозов и заготавливают продукты. Сохранить до зимы овощи можно не только в виде консервации, а двумя другими способами – посушив или заморозив. В таком виде они не потеряют полезные свойства и будут насыщать вас витаминами даже в холод.

Если вы собрались засушить или заморозить овощи на зиму, то важно учесть несколько простых правил. О них подробно говорится в рекомендациях Министерства здравоохранения Украины на сайте ведомства.

Так, первое правило – подготовка продуктов. Овощи необходимо бланшировать или запечь, так вы сохраните витамины. Быстро приготовить рекомендуется кабачки, брокколи, цветную или брюссельскую капусту, стручковую фасоль. Если овощи отваривать, то они могут утратить полезные свойства..

Уже бланшированные овощи можно высушить или же заморозить. Некоторые овощи хорошо хранятся в холодильнике и в сыром виде, к примеру, сладкий перец, а вот баклажан необходимо перед заморозкой запекать.

Сушка овощей отличный способ заготовить на холодный сезон ингредиенты для супов или соусов. Также попробуйте запастись полезными чипсами из моркови, свеклы, тыквы, кабачков, приправленных натуральными специями.

Еще один отличный вариант сохранить овощи – вяление. Чаще всего заготавливают вяленые томаты. Помидоры сушат со специями и заправляют оливковым маслом. Подробный рецепт приготовления вяленых томатов на зиму ранее размещал "Телеграф".

Что касается зелени, то укроп нужно замораживать или сушить, тогда как петрушку, мяту, розмарин, чабрец, красный перец, шалфей – сушить, а вот базилик – заливать оливковым маслом и замораживать.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно замораживать на зиму фрукты и ягоды, и какие из них лучше всего хранятся в морозилке.