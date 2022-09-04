С коржами возиться не придется: как приготовить вкуснейший торт без выпечки (видео)
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Такой десерт отлично дополнит любой приход гостей
Если вы собрались готовить торт, то необязательно "колдовать" над тестом и тратить уйму времени на выпекание коржей. Идеальный вариант легкого в приготовлении десерта – торт без выпечки. И это может быть не только тирамису, для которого не всегда найдут продукты в холодильнике.
Рецептом торта, который не нужно выпекать в духовке, поделилась фудблогерка Таня Шеремет в Instagram. Главный плюс такой кулинарной идеи – минимум как ингредиентов, так и усилий. Зато вкус торта порадует и детей, и взрослых.
Ингредиенты:
- 200 г печенья (крекер)
- 1 ст. орехов
- 50 г белого шоколада
- 300 г черного шоколада
- 100 г масла
- 1 ст. сливок 20%
Способ приготовления:
- Печенье измельчаем на кусочки, также измельчаем белый шоколад, черный шоколад. Черный шоколад перекладываем в миску.
- В кастрюле соединяем масло и сливки, доводим до кипения, сразу заливаем черный шоколад, перемешиваем до растворения.
- В шоколадную массу добавляем печенье, орехи, белый шоколад, перемешиваем.
- Форму выстилаем пищевой пленкой, выкладываем шоколадную смесь, накрываем пищевой пленкой и в холодильник на 3 часа.
- Достаем из формы, посыпаем какао.
Ранее "Телеграф" делился рецептом легендарного торта "Битое стекло". Такой торт готовится очень просто, и съедается очень быстро.