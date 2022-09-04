С коржами возиться не придется: как приготовить вкуснейший торт без выпечки (видео)

Такой десерт отлично дополнит любой приход гостей

Если вы собрались готовить торт, то необязательно "колдовать" над тестом и тратить уйму времени на выпекание коржей. Идеальный вариант легкого в приготовлении десерта – торт без выпечки. И это может быть не только тирамису, для которого не всегда найдут продукты в холодильнике.

Рецептом торта, который не нужно выпекать в духовке, поделилась фудблогерка Таня Шеремет в Instagram. Главный плюс такой кулинарной идеи – минимум как ингредиентов, так и усилий. Зато вкус торта порадует и детей, и взрослых.

Ингредиенты:

200 г печенья (крекер)

1 ст. орехов

50 г белого шоколада

300 г черного шоколада

100 г масла

1 ст. сливок 20%

Способ приготовления:

Печенье измельчаем на кусочки, также измельчаем белый шоколад, черный шоколад. Черный шоколад перекладываем в миску. В кастрюле соединяем масло и сливки, доводим до кипения, сразу заливаем черный шоколад, перемешиваем до растворения. В шоколадную массу добавляем печенье, орехи, белый шоколад, перемешиваем. Форму выстилаем пищевой пленкой, выкладываем шоколадную смесь, накрываем пищевой пленкой и в холодильник на 3 часа. Достаем из формы, посыпаем какао.

Ранее "Телеграф" делился рецептом легендарного торта "Битое стекло". Такой торт готовится очень просто, и съедается очень быстро.