Раскрыт рецепт потрясающих запеченных болгарских перчиков: что нужно для сочной начинки (видео)
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Проще и вкуснее уже не придумаешь
Какое блюдо первым приходит вам в голову, когда нужно приготовить болгарский перец? Наверное, это популярные в нашей кухне фаршированные рисом и мясным фаршем перцы. Но мы предложим своим читателям немного отойти от привычных блюд.
Предлагаем запечь их половинками в духовке. Поверьте, это очень вкусно! В этом рецепте, которым поделилась фудблогерша Анна (anny.cooking), сладкий болгарский перец послужит формой для запекания ингредиентов.
Как приготовить запеченные болгарские перцы
Ингредиенты:
- 2 болгарских перца
Для начинки:
- отварное куриное филе,
- сыр натертый,
- пара помидоров черри,
- сыр фета
Для заливки:
- 1 яйцо,
- 3 ст.л. сметаны,
- 100 г сливок 15-20%,
- соль,
- 1/2 ч.л. сухого чеснока,
- орегано
Приготовление:
- Перцы моем, разрезаем пополам и вынимаем серединки.
- Для заливки соединяем яйцо, соль, специи, сметану и сливки. Хорошо перемешиваем.
- Выкладываем на противень перчики. Внутрь выкладываем начинку, заливаем заливку и отправляем в духовку.
- Запекаем при 190 градусах примерно 35 минут. Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" делился рецептом а-ля баклажанной пиццы. При этом, для нее яйца и мука не потребуются.