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Раскрыт рецепт потрясающих запеченных болгарских перчиков: что нужно для сочной начинки (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как приготовить запеченные болгарские перцы - рецепт Новость обновлена 05 сентября 2022, 10:59
Как приготовить запеченные болгарские перцы - рецепт

Проще и вкуснее уже не придумаешь

Какое блюдо первым приходит вам в голову, когда нужно приготовить болгарский перец? Наверное, это популярные в нашей кухне фаршированные рисом и мясным фаршем перцы. Но мы предложим своим читателям немного отойти от привычных блюд.

Предлагаем запечь их половинками в духовке. Поверьте, это очень вкусно! В этом рецепте, которым поделилась фудблогерша Анна (anny.cooking), сладкий болгарский перец послужит формой для запекания ингредиентов.

Как приготовить запеченные болгарские перцы

Ингредиенты:

  • 2 болгарских перца

Для начинки:

  • отварное куриное филе,
  • сыр натертый,
  • пара помидоров черри,
  • сыр фета

Для заливки:

  • 1 яйцо,
  • 3 ст.л. сметаны,
  • 100 г сливок 15-20%,
  • соль,
  • 1/2 ч.л. сухого чеснока,
  • орегано

Приготовление:

  1. Перцы моем, разрезаем пополам и вынимаем серединки.
  2. Для заливки соединяем яйцо, соль, специи, сметану и сливки. Хорошо перемешиваем.
  3. Выкладываем на противень перчики. Внутрь выкладываем начинку, заливаем заливку и отправляем в духовку.
  4. Запекаем при 190 градусах примерно 35 минут. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом а-ля баклажанной пиццы. При этом, для нее яйца и мука не потребуются.

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#Рецепты #Перец #Болгарский перец