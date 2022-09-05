Проще и вкуснее уже не придумаешь

Какое блюдо первым приходит вам в голову, когда нужно приготовить болгарский перец? Наверное, это популярные в нашей кухне фаршированные рисом и мясным фаршем перцы. Но мы предложим своим читателям немного отойти от привычных блюд.

Предлагаем запечь их половинками в духовке. Поверьте, это очень вкусно! В этом рецепте, которым поделилась фудблогерша Анна (anny.cooking), сладкий болгарский перец послужит формой для запекания ингредиентов.

Как приготовить запеченные болгарские перцы

Ингредиенты:

2 болгарских перца

Для начинки:

отварное куриное филе,

сыр натертый,

пара помидоров черри,

сыр фета

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Для заливки:

1 яйцо,

3 ст.л. сметаны,

100 г сливок 15-20%,

соль,

1/2 ч.л. сухого чеснока,

орегано

Приготовление:

Перцы моем, разрезаем пополам и вынимаем серединки. Для заливки соединяем яйцо, соль, специи, сметану и сливки. Хорошо перемешиваем. Выкладываем на противень перчики. Внутрь выкладываем начинку, заливаем заливку и отправляем в духовку. Запекаем при 190 градусах примерно 35 минут. Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" делился рецептом а-ля баклажанной пиццы. При этом, для нее яйца и мука не потребуются.