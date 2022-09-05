Что добавить в котлеты, чтобы они получились невероятно сочными: отменный рецепт

У опытных кулинаров есть несколько секретных ингредиентов, которые добавляют котлетам сочности

Котлеты, казалось бы, несложное в приготовлении блюдо. Главное, чтобы был хороший фарш. Однако и его можно испортить, если котлеты получатся сухими. Сочности этому блюду добавить очень просто, если знать "секретные" ингредиенты. При этом, хлеб добавлять в фарш не следует.

Простым рецептом сочных котлет из куриного фарша поделилась фудблогерка Валя Саенко (valya__saenko) в Instagram. По словам кулинара, есть несколько способов сделать мясо сочным. Котлеты получаются невероятно вкусными.

Так, некоторые добавляют в фарш майонез, но этот способ не назовешь полезным. Вместо картофеля можно добавить морковь или немного капусты и зелени, что тоже даст сочности. Если фарш немного жидкий, то используйте ложку-две манки и дайте постоять 15 минут. А еще вкусно панировать котлеты в муке или сухарях, или же обвалять в оставшихся от фарша белках. Для сочности некоторые кулинары добавляют немного сливочного масла или сыра. Саенко предлагает сделать котлеты с добавлением кабачка и картофеля.

Рецепт сочных куриных котлет

Ингредиенты:

Фарш куриный – 800 г

Лук – 2 шт.

Кабачок – 1 шт.

Картофель – 1 шт.

Соль, перец, сухой чеснок

Яйцо – 1 шт.

Способ приготовления:

В фарш добавляем натертый на мелкую терку лук и картофель. Кабачок тоже трем на мелкую терку, но по отдельности. Сцеживаем лишнюю влагу. И добавляем в фарш. Добавляем специи и желток и хорошо перемешиваем. Перед самой жаркой рекомендуется немного выбить фарш от лишнего воздуха. Котлеты сформировать влажными руками и жарить с обеих сторон на горячей сковороде. До румяной корочки на среднем огне. Выкладываем котлеты на противень и отправляем в духовой шкаф при 180 градусах примерно на 5 минут. Ориентируйтесь на размер котлет, ведь чем она больше, тем дольше печь.

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