Деньги на ветер и потраченное время: какие овощи и фрукты нельзя использовать для консервации

Рассказываем, можно ли закрывать на зиму не совсем свежие овощи и фрукты

Как ни странно, некоторые люди думают, что поскольку консервация овощей и фруктов — это отсроченный процесс, то можно использовать не совсем свежие овощи и фрукты. Но это совсем не так.

Как пишут в блоге "Рецепти закруток" в Инстаграме, это деньги на ветер и потраченное время. Все овощи, ягоды, фрукты нужно покупать (или собирать из своего сада/огорода) и сразу же консервировать без промедления.

Не следует забывать также тщательно вымыть и перебрать дары природы, а затем обсушить, например, бумажными полотенцами.

Вот и весь секрет: используйте для консервации только свежие овощи и фрукты.

Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно заготовить на зиму, чтобы было чем угостить всю семью – этот шорт-лист будет вам полезен.

Также ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие крупы следует обязательно заготовить на зиму – эти продукты долгосрочны в хранении.