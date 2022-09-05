Деньги на ветер и потраченное время: какие овощи и фрукты нельзя использовать для консервации
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Рассказываем, можно ли закрывать на зиму не совсем свежие овощи и фрукты
Как ни странно, некоторые люди думают, что поскольку консервация овощей и фруктов — это отсроченный процесс, то можно использовать не совсем свежие овощи и фрукты. Но это совсем не так.
Как пишут в блоге "Рецепти закруток" в Инстаграме, это деньги на ветер и потраченное время. Все овощи, ягоды, фрукты нужно покупать (или собирать из своего сада/огорода) и сразу же консервировать без промедления.
Не следует забывать также тщательно вымыть и перебрать дары природы, а затем обсушить, например, бумажными полотенцами.
Вот и весь секрет: используйте для консервации только свежие овощи и фрукты.
Ранее "Телеграф" писал, что обязательно нужно заготовить на зиму, чтобы было чем угостить всю семью – этот шорт-лист будет вам полезен.
Также ранее диетолог Татьяна Лакуста рассказала, какие крупы следует обязательно заготовить на зиму – эти продукты долгосрочны в хранении.