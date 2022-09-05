Выходит нежная, как облако: быстрый рецепт вкусной творожной запеканки (видео)
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Выходит хрустящая корка и сочная начинка
Это универсальный десерт, который можно приготовить как на завтрак к чаю, так и на обед или ужин, а также подать на праздничный стол. Раньше мы делились рецептом творожной запеканки в микроволновке. Теперь расскажем, как быстро приготовить блюдо в духовке.
Быстрым рецептом запеканки поделилась фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме. "Если у вас остался белый хлеб не первой свежести, приготовьте отличный завтрак. Это очень быстро и мега вкусно!", — отметила кулинар.
Как быстро приготовить запеканку из творога
Ингредиенты:
- 4 кусочка белого хлеба
- 450 г сыра
- 4 яйца
- изюм, курага (если не любите, можно без них)
- 5 ст. л. сахара
- 750 г жирного молока (от 3,2%)
- 2 яблока
- 70 г сливочного масла
Приготовление:
- Яблоки почистите от кожуры и порежьте кубиком.
- Добавьте изюм и порезанную курагу.
- Смешайте с коровьим творогом.
- В форму любой величины (от нее будет просто зависеть высота запеканки) положите кусочки масла. Поверх – порезанный белый хлеб, чтобы покрыл все дно.
- Яйца взбейте с сахаром. Добавьте молоко и еще раз взбейте.
- На хлеб выложите творожно-изюминную массу, полейте смесью яиц, сахара и молока.
- Поверх положите остальное масло, порезанное кусочками.
- Выпекайте при 200 град 40 – 50 мин, и еще оставьте запеканку "доходить" в выключенной духовке минут на 20.
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