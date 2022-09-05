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Выходит нежная, как облако: быстрый рецепт вкусной творожной запеканки (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как быстро приготовить запеканку из творога
Как быстро приготовить запеканку из творога

Выходит хрустящая корка и сочная начинка

Это универсальный десерт, который можно приготовить как на завтрак к чаю, так и на обед или ужин, а также подать на праздничный стол. Раньше мы делились рецептом творожной запеканки в микроволновке. Теперь расскажем, как быстро приготовить блюдо в духовке.

Быстрым рецептом запеканки поделилась фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме. "Если у вас остался белый хлеб не первой свежести, приготовьте отличный завтрак. Это очень быстро и мега вкусно!", — отметила кулинар.

Как быстро приготовить запеканку из творога

Ингредиенты:

  • 4 кусочка белого хлеба
  • 450 г сыра
  • 4 яйца
  • изюм, курага (если не любите, можно без них)
  • 5 ст. л. сахара
  • 750 г жирного молока (от 3,2%)
  • 2 яблока
  • 70 г сливочного масла

Приготовление:

  1. Яблоки почистите от кожуры и порежьте кубиком.
  2. Добавьте изюм и порезанную курагу.
  3. Смешайте с коровьим творогом.
  4. В форму любой величины (от нее будет просто зависеть высота запеканки) положите кусочки масла. Поверх – порезанный белый хлеб, чтобы покрыл все дно.
  5. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте молоко и еще раз взбейте.
  6. На хлеб выложите творожно-изюминную массу, полейте смесью яиц, сахара и молока.
  7. Поверх положите остальное масло, порезанное кусочками.
  8. Выпекайте при 200 град 40 – 50 мин, и еще оставьте запеканку "доходить" в выключенной духовке минут на 20.

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#Рецепты #Запеканки