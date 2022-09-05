Выходит нежная, как облако: быстрый рецепт вкусной творожной запеканки (видео)

Выходит хрустящая корка и сочная начинка

Это универсальный десерт, который можно приготовить как на завтрак к чаю, так и на обед или ужин, а также подать на праздничный стол. Раньше мы делились рецептом творожной запеканки в микроволновке. Теперь расскажем, как быстро приготовить блюдо в духовке.

Быстрым рецептом запеканки поделилась фудблогерша Виктория (vika_tasty) в Инстаграме. "Если у вас остался белый хлеб не первой свежести, приготовьте отличный завтрак. Это очень быстро и мега вкусно!", — отметила кулинар.

Как быстро приготовить запеканку из творога

Ингредиенты:

4 кусочка белого хлеба

450 г сыра

4 яйца

изюм, курага (если не любите, можно без них)

5 ст. л. сахара

750 г жирного молока (от 3,2%)

2 яблока

70 г сливочного масла

Приготовление:

Яблоки почистите от кожуры и порежьте кубиком. Добавьте изюм и порезанную курагу. Смешайте с коровьим творогом. В форму любой величины (от нее будет просто зависеть высота запеканки) положите кусочки масла. Поверх – порезанный белый хлеб, чтобы покрыл все дно. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте молоко и еще раз взбейте. На хлеб выложите творожно-изюминную массу, полейте смесью яиц, сахара и молока. Поверх положите остальное масло, порезанное кусочками. Выпекайте при 200 град 40 – 50 мин, и еще оставьте запеканку "доходить" в выключенной духовке минут на 20.

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