Получится невероятно воздушным: рецепт вкуснейшего омлета на скорую руку
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вам понадобятся только яйца, молоко и пять минут свободного времени.
Омлет — это одно из самых популярных, и что немаловажно быстрых и легких в приготовлении блюд, которое часто готовят в качестве завтрака. Его любят как взрослые, так и дети, однако если готовить омлет с мукой, то он не всегда получается пышным, и вовсе может быть похож на подошву. Как же этого избежать?
Как сообщает prostoway, омлет можно приготовить еще проще. Для этого вам понадобиться всего два ингредиента и 5 минут, а в результате вы получите идеальный, нежный, сочный и воздушных омлет. К тому же не особо калорийный.
Воздушный омлет без муки: рецепт
Ингредиенты:
- яйца
- молоко
- соль, специи по вкусу
Способ приготовления:
- Яйца взбейте до пышной пены, чтобы масса была светлого цвета и однородная. Можно использовать блендер.
- Добавьте молоко и снова хорошенько взбейте.
- Жарьте на сухой сковороде на маленьком огне под закрытой крышкой в течение 5 минут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом картофельного гратена. Блюдо под сыром получается невероятно вкусным и ароматным.