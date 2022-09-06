Получится невероятно воздушным: рецепт вкуснейшего омлета на скорую руку

Вам понадобятся только яйца, молоко и пять минут свободного времени.

Омлет — это одно из самых популярных, и что немаловажно быстрых и легких в приготовлении блюд, которое часто готовят в качестве завтрака. Его любят как взрослые, так и дети, однако если готовить омлет с мукой, то он не всегда получается пышным, и вовсе может быть похож на подошву. Как же этого избежать?

Как сообщает prostoway, омлет можно приготовить еще проще. Для этого вам понадобиться всего два ингредиента и 5 минут, а в результате вы получите идеальный, нежный, сочный и воздушных омлет. К тому же не особо калорийный.

Воздушный омлет без муки: рецепт

Ингредиенты:

яйца

молоко

соль, специи по вкусу

Способ приготовления:

Яйца взбейте до пышной пены, чтобы масса была светлого цвета и однородная. Можно использовать блендер. Добавьте молоко и снова хорошенько взбейте. Жарьте на сухой сковороде на маленьком огне под закрытой крышкой в ​​течение 5 минут.

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