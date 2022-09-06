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Песочное печенье с кремом на скорую руку: рецепт вкуснейшей выпечки к чаю (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Рецепт итальянского печенья
Рецепт итальянского печенья

Очень вкусная начинка для печенья выходит на основе сыра маскарпоне.

Зачем тратить деньги на магазинные сладости, если их можно приготовить самостоятельно. Более того, благодаря готовке можно отправиться в кулинарное путешествие по миру. Главное выбирать рецепты из различных стран. И сегодня мы хотим отправить вас в Италию.

Кулинарный блогер Люда Изи Кук в своем блоге поделилась рецептом идеального итальянского печенья, на приготовление которого вам понадобиться всего полчаса. Отметим, что сочетание мягкого песочного теста и нежной начинки с цитрусовыми нотками не оставит никого безразличным.

Итальянское песочное печенье: рецепт

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • масло сливочное — 200 г;
  • сахар — 150 г;
  • соль — ¼ ч. л;
  • экстракт ванили – 1 ч. л;
  • разрыхлитель — 8 г;
  • мука — 450 г.

Для начинки:

  • маскарпоне – 250 г;
  • яичный желток – 1 шт;
  • крахмал — 15 гр;
  • сахарная пудра — 70 гр;
  • соль – щепотка;
  • цедра одного лимона.

Способ приготовления:

  1. Взбейте размягченное сливочное масло с сахаром, солью и экстрактом ванили до получения пышной светлой массы. Добавьте яйца по одному и хорошо перемешайте.
  2. По частям добавьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное, мягкое тесто, не прилипающее к рукам.
  3. Готовое тесто накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 15-20 минут.
  4. Для приготовления начинки соедините все ингредиенты и с помощью венчика все перемешайте до получения нежной однородной массы, похожей на крем.
  5. Для удобства разделите тесто на две части. Каждую часть раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм, и вырежьте кружочки.
  6. Выложите полную чайную ложку начинки в центр одного круга и накройте другой. Края прижмите вилкой, и сделайте небольшой крестообразный надрез посередине.
  7. Выпекайте печенье при температуре 180 градусов 18-20 минут.

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