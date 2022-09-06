Песочное печенье с кремом на скорую руку: рецепт вкуснейшей выпечки к чаю (видео)

Очень вкусная начинка для печенья выходит на основе сыра маскарпоне.

Зачем тратить деньги на магазинные сладости, если их можно приготовить самостоятельно. Более того, благодаря готовке можно отправиться в кулинарное путешествие по миру. Главное выбирать рецепты из различных стран. И сегодня мы хотим отправить вас в Италию.

Кулинарный блогер Люда Изи Кук в своем блоге поделилась рецептом идеального итальянского печенья, на приготовление которого вам понадобиться всего полчаса. Отметим, что сочетание мягкого песочного теста и нежной начинки с цитрусовыми нотками не оставит никого безразличным.

Итальянское песочное печенье: рецепт

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

масло сливочное — 200 г;

сахар — 150 г;

соль — ¼ ч. л;

экстракт ванили – 1 ч. л;

разрыхлитель — 8 г;

мука — 450 г.

Для начинки:

маскарпоне – 250 г;

яичный желток – 1 шт;

крахмал — 15 гр;

сахарная пудра — 70 гр;

соль – щепотка;

цедра одного лимона.

Способ приготовления:

Взбейте размягченное сливочное масло с сахаром, солью и экстрактом ванили до получения пышной светлой массы. Добавьте яйца по одному и хорошо перемешайте. По частям добавьте просеянную муку, смешанную с разрыхлителем, и замесите однородное, мягкое тесто, не прилипающее к рукам. Готовое тесто накройте пищевой плёнкой и поставьте в холодильник на 15-20 минут. Для приготовления начинки соедините все ингредиенты и с помощью венчика все перемешайте до получения нежной однородной массы, похожей на крем. Для удобства разделите тесто на две части. Каждую часть раскатайте в пласт толщиной 2-3 мм, и вырежьте кружочки. Выложите полную чайную ложку начинки в центр одного круга и накройте другой. Края прижмите вилкой, и сделайте небольшой крестообразный надрез посередине. Выпекайте печенье при температуре 180 градусов 18-20 минут.

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