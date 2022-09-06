Вкусный и сытный салат на зиму, который полноценно может заменить ужин: простой рецепт (видео)
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Зимой вы сможете просто открыть банку с этой закруткой, не заморачиваясь над тем, что приготовить на ужин
Сезон консервации продолжается, ведь нужно успеть запастись продуктами на зиму. Отменный вариант для сезона холодов – салат, закрытый своими руками. Зимой вам всего лишь будет нужно открыть банку — и полноценный ужин или обед готов.
Рецептом закрутки с овощами и рисом на зиму делится Ютуб-канал "Українська Кухня". Салат готовится достаточно просто, получается вкусным, ароматным и питательным.
Ингредиенты:
- 2 ст. риса (400г)
- 2 кг помидоров
- 500 г моркови
- 500 г лука
- 500 г сладкого перца
- 5 зубчиков чеснока
- 1 ст. масла (250 мл)
- 4 ст. л. сахара
- 1 ст. л. соли с горкой
- 2 ст. л. уксуса
- 0,5 ч. л. черного молотого перца
Способ приготовления:
- Запарить рис: сначала его нужно хорошо промыть, слить воду. Далее налить воды в расчете на 1 стакан риса 2 стакана воды. Поставить на огонь, довести до кипения, выключить огонь, накрыть кастрюлю крышкой и оставить рис запариваться.
- Промыть и очистить овощи. Нарезать помидоры небольшими кусочками, потом перемолоть их на мясорубку. Морковь натереть на грубой терке. Перец нарезать соломкой, лук –кубиком, чеснок – мелко.
- В кастрюлю, в которой будете готовить, налить масло, поставить на огонь, выложить морковь, обжарить 10 минут, помешивая. Далее добавить лук, продолжая обжаривать 10 минут, помешивая. Добавить сладкий перец, обжарить 10 минут, помешивая.
- К обжаренным овощам добавить перемолотые помидоры, соль, сахар, перец, чеснок, хорошо перемешать и тушить 20 минут.
- К овощам добавить запаренный рис, уксус, перемешать, проварить 10 минут. Снять с огня.
- Горячий салат разложить по стерилизованным банкам и закрыть. Банки перевернуть вверх дном, укутать одеялом и оставить до полного охлаждения. Далее хранить в прохладном месте.
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