Пирог, который тает во рту: простой и невероятно вкусный рецепт шарлотки с яблоками (видео)

Прекрасный вариант выпечки с яблоками на каждый день.

Шарлотка с яблоками – это самый простой и вкусный яблочный пирог, который буквально тает во рту, а готовится очень быстро. А невероятный аромат пирога наполнит всю кухню так, что будет очень сложно дождаться, когда уже можно будет насладиться шарлоткой с чашкой чая.

Рецептом традиционной шарлотки за полчаса поделилась кулинарный блогер Alina FooDee. Отметим, что рецепт шарлотки такой простой, что приготовить ее сможет даже молодая хозяйка.

Ингредиенты:

Яблоки (желательно кислые) – 500-600 гр

Сахар – 160 гр

Мука – 160 гр

Яйца – 4 больших

Соль – 1 щепотка

Способ приготовления

Нарежьте яблоки дольками или кубиками. Взбейте яйца с сахаром и 1 щепоткой соли в светлую густую массу. Чтобы убедиться, что масса хорошо сбилась, проведите линию венчиком, если она остается видимой в течение 1-2 секунд, а затем растекается, яйца с сахаром уже хорошо взбитые. Просейте муку и аккуратно перемешайте лопаткой движениями снизу вверх. Форму застелите пергаментом или смажьте сливочным маслом, а после припылите мукой. Вылейте ½ часть теста, выложите половину яблок нарезанных дольками, сверху залейте остальным тестом и выложите сверху оставшиеся яблоки. Выпекайте в течение 25-30 минут при температуре 180 градусов.

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