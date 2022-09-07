"Ленивый" хот-дог за 5 минут: быстрый рецепт популярной закуски

На приготовление таких хот-догов вам понадобиться всего 5 минут.

Фас-фуд — это не самая полезна еда, однако это отличный вариант быстрого перекуса. Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом быстрой хрустящей закуски, которая готовится всего 5 минут.

"Ленивый" хот-дог: рецепт

Ингредиенты:

Сосиски – 8 шт.

Тостовой хлеб – 4 шт.

Сыр твердый – 100 г

Соль, копченая паприка – по вкусу

Яйца – 2 шт.

Масло для жарки

Способ приготовления:

Сосиски обжарьте на сковородке со всех сторон, в сыр натрите на терку. В ломтиках хлеба отрежьте краешки и поместите их в блендер. Туда же добавьте соль и копченую паприку. Мякоть каждого ломтика хлеба раскатайте. Выложите твердый сыр и поверх – сосиску. Все закрутите в рулет, обваляйте в яйце, которое предварительно взбейте, и в панировке. Затем обжарьте с обеих сторон на сковороде.

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