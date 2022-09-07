Укр

"Ленивый" хот-дог за 5 минут: быстрый рецепт популярной закуски

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как приготовить хот-дог Новость обновлена 07 сентября 2022, 12:55
Как приготовить хот-дог

На приготовление таких хот-догов вам понадобиться всего 5 минут.

Фас-фуд — это не самая полезна еда, однако это отличный вариант быстрого перекуса. Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом быстрой хрустящей закуски, которая готовится всего 5 минут.

"Ленивый" хот-дог: рецепт

Ингредиенты:

  • Сосиски – 8 шт.
  • Тостовой хлеб – 4 шт.
  • Сыр твердый – 100 г
  • Соль, копченая паприка – по вкусу
  • Яйца – 2 шт.
  • Масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Сосиски обжарьте на сковородке со всех сторон, в сыр натрите на терку.
  2. В ломтиках хлеба отрежьте краешки и поместите их в блендер. Туда же добавьте соль и копченую паприку.
  3. Мякоть каждого ломтика хлеба раскатайте. Выложите твердый сыр и поверх – сосиску. Все закрутите в рулет, обваляйте в яйце, которое предварительно взбейте, и в панировке.
  4. Затем обжарьте с обеих сторон на сковороде.

Ранее украинский кулинар Лиза Глинская рассказала, как приготовить сочный хачапури с сыром всего за несколько минут.

Теги:
#Рецепт #Хот-дог #Закуска