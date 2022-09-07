"Ленивый" хот-дог за 5 минут: быстрый рецепт популярной закуски
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На приготовление таких хот-догов вам понадобиться всего 5 минут.
Фас-фуд — это не самая полезна еда, однако это отличный вариант быстрого перекуса. Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом быстрой хрустящей закуски, которая готовится всего 5 минут.
"Ленивый" хот-дог: рецепт
Ингредиенты:
- Сосиски – 8 шт.
- Тостовой хлеб – 4 шт.
- Сыр твердый – 100 г
- Соль, копченая паприка – по вкусу
- Яйца – 2 шт.
- Масло для жарки
Способ приготовления:
- Сосиски обжарьте на сковородке со всех сторон, в сыр натрите на терку.
- В ломтиках хлеба отрежьте краешки и поместите их в блендер. Туда же добавьте соль и копченую паприку.
- Мякоть каждого ломтика хлеба раскатайте. Выложите твердый сыр и поверх – сосиску. Все закрутите в рулет, обваляйте в яйце, которое предварительно взбейте, и в панировке.
- Затем обжарьте с обеих сторон на сковороде.
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