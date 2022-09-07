Пять минут и готово: простой рецепт мороженого всего из трех ингредиентов
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Для приготовления домашнего мороженого нужна простая стеклянная банка.
Приготовить мороженое в домашних условиях совсем несложно, даже если у вас нет мороженицы. Есть масса вариаций рецептов домашнего мороженого, самый простой из них включает всего 3 ингредиента. Оно будет минимально калорийным и максимально натуральным, передает Ukr.Media .
Домашнее мороженое: рецепт
Ингредиенты:
- 240 мл сливок для взбивания;
- 3 ч.л сахарной пудры или немного меда;
- 1 ч л ванильного экстракта.
Способ приготовление:
- Возьмите стеклянную банку объемом 0,5 литра и поставьте ее в морозилку на 5-7 минут.
- После положите в ледяную банку все ингредиенты, закройте ее крышкой и активно встряхивайте в течение 5 минут, чтобы масса стала гуще и плотнее. Отметим, что на этом этапе можно добавить наполнители по вкусу.
- Затем поставьте банку в морозилку на 2-3 часа.
Ранее "Телеграф" публиковал рецепт мороженого без молока. При приготовлении десерта можно не использовать и сахар.