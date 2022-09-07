Пять минут и готово: простой рецепт мороженого всего из трех ингредиентов

Для приготовления домашнего мороженого нужна простая стеклянная банка.

Приготовить мороженое в домашних условиях совсем несложно, даже если у вас нет мороженицы. Есть масса вариаций рецептов домашнего мороженого, самый простой из них включает всего 3 ингредиента. Оно будет минимально калорийным и максимально натуральным, передает Ukr.Media .

Домашнее мороженое: рецепт

Ингредиенты:

240 мл сливок для взбивания;

3 ч.л сахарной пудры или немного меда;

1 ч л ванильного экстракта.

Способ приготовление:

Возьмите стеклянную банку объемом 0,5 литра и поставьте ее в морозилку на 5-7 минут. После положите в ледяную банку все ингредиенты, закройте ее крышкой и активно встряхивайте в течение 5 минут, чтобы масса стала гуще и плотнее. Отметим, что на этом этапе можно добавить наполнители по вкусу. Затем поставьте банку в морозилку на 2-3 часа.

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