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Пять минут и готово: простой рецепт мороженого всего из трех ингредиентов

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Как приготовить домашнее мороженое Новость обновлена 07 сентября 2022, 15:55
Как приготовить домашнее мороженое

Для приготовления домашнего мороженого нужна простая стеклянная банка.

Приготовить мороженое в домашних условиях совсем несложно, даже если у вас нет мороженицы. Есть масса вариаций рецептов домашнего мороженого, самый простой из них включает всего 3 ингредиента. Оно будет минимально калорийным и максимально натуральным, передает Ukr.Media .

Домашнее мороженое: рецепт

Ингредиенты:

  • 240 мл сливок для взбивания;
  • 3 ч.л сахарной пудры или немного меда;
  • 1 ч л ванильного экстракта.

Способ приготовление:

  1. Возьмите стеклянную банку объемом 0,5 литра и поставьте ее в морозилку на 5-7 минут.
  2. После положите в ледяную банку все ингредиенты, закройте ее крышкой и активно встряхивайте в течение 5 минут, чтобы масса стала гуще и плотнее. Отметим, что на этом этапе можно добавить наполнители по вкусу.
  3. Затем поставьте банку в морозилку на 2-3 часа.

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт мороженого без молока. При приготовлении десерта можно не использовать и сахар.

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