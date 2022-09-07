Почти что готовый борщ в банке: как просто закрыть вкусную борщевую заправку на зиму (видео)

В сезон морозов такая закрутка очень выручит и поможет быстро сварить ароматный борщ

Борщевая заправка – незаменимая закрутка на зиму, благодаря которой процесс варки борща ускоряется в разы. Многие рецепты предполагают в составе заправки для борща фасоль, но можно консервировать овощи и без нее.

Проверенным рецептом борщевой заправки на зиму поделился Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". По словам кулинара, это очень удобный вид консервации, в банке заготовлена половина ингредиентов для борща.

Ингредиенты:

2,5 кг помидоров

500 г свеклы

500 г моркови

500 г сладкого перца

500 г лука

4 ст. л. соли

0,5 л рафинированного масла

Способ приготовления:

Помидоры промыть, просушить, разрезать на части, перемолоть на мясорубке. Сложить в отдельную емкость. Свеклу и морковь помыть, очистить от кожуры, натереть на грубую терку. Сложить в отдельные чаши. Сладкий перец, промыть, просушить, очистить от семян, нарезать соломкой и сложить в отдельную емкость. Лук очистить от шелухи, промыть, просушить, нарезать, как на борщ — либо кубиками, либо полукольцами. В кастрюлю, в которой будем варить заправку, выливаем перемолотые помидоры, ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем 10 минут. К помидорам добавляем натертую свеклу, перемешиваем, доводим до кипения, провариваем 10 минут. Далее добавляем натертую морковь, перемешиваем, доводим до кипения, провариваем 10 минут. Добавляем нарезанный соломкой перец, перемешиваем, доводим до кипения, провариваем 10 минут. После добавляем нарезанный лук, перемешиваем, доводим до кипения, провариваем 10 минут. В конце добавляем соль, растительное масло, перемешиваем, провариваем все вместе 20 минут на среднем огне, периодически помешивая. Снимаем с огня, разливаем в горячем виде в стерилизованные банки и закрываем, укутываем одеялом и оставляем до полного охлаждения. Затем выносим в холодное место для дальнейшего хранения.

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