Почти что готовый борщ в банке: как просто закрыть вкусную борщевую заправку на зиму (видео)
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В сезон морозов такая закрутка очень выручит и поможет быстро сварить ароматный борщ
Борщевая заправка – незаменимая закрутка на зиму, благодаря которой процесс варки борща ускоряется в разы. Многие рецепты предполагают в составе заправки для борща фасоль, но можно консервировать овощи и без нее.
Проверенным рецептом борщевой заправки на зиму поделился Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції". По словам кулинара, это очень удобный вид консервации, в банке заготовлена половина ингредиентов для борща.
Ингредиенты:
- 2,5 кг помидоров
- 500 г свеклы
- 500 г моркови
- 500 г сладкого перца
- 500 г лука
- 4 ст. л. соли
- 0,5 л рафинированного масла
Способ приготовления:
- Помидоры промыть, просушить, разрезать на части, перемолоть на мясорубке. Сложить в отдельную емкость.
- Свеклу и морковь помыть, очистить от кожуры, натереть на грубую терку. Сложить в отдельные чаши.
- Сладкий перец, промыть, просушить, очистить от семян, нарезать соломкой и сложить в отдельную емкость.
- Лук очистить от шелухи, промыть, просушить, нарезать, как на борщ — либо кубиками, либо полукольцами.
- В кастрюлю, в которой будем варить заправку, выливаем перемолотые помидоры, ставим на огонь, доводим до кипения и провариваем 10 минут.
- К помидорам добавляем натертую свеклу, перемешиваем, доводим до кипения, провариваем 10 минут.
- Далее добавляем натертую морковь, перемешиваем, доводим до кипения, провариваем 10 минут.
- Добавляем нарезанный соломкой перец, перемешиваем, доводим до кипения, провариваем 10 минут.
- После добавляем нарезанный лук, перемешиваем, доводим до кипения, провариваем 10 минут.
- В конце добавляем соль, растительное масло, перемешиваем, провариваем все вместе 20 минут на среднем огне, периодически помешивая.
- Снимаем с огня, разливаем в горячем виде в стерилизованные банки и закрываем, укутываем одеялом и оставляем до полного охлаждения. Затем выносим в холодное место для дальнейшего хранения.
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