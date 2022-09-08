Как приготовить потрясающее печенье с трещинками: простой рецепт (видео)
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Такое домашнее печенье покорит ваших гостей
Существует масса вариаций рецептов домашнего печенья. В домашних условиях можно приготовить и популярное шоколадное печенье с трещинками, которое не только порадует вкусом и нежной текстурой, а и выглядит как кондитерский шедевр. К тому же, домашнее лакомство будет намного полезнее магазинного.
Рецептом шоколадного печенья с трещинками поделилась фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Вкусность готовится достаточно быстро, а в состав входят самые обычные ингредиенты, многие из которых, возможно, уже есть в вашем холодильнике.
Ингредиенты:
- мука – 150 г
- какао – 60 г
- сахарная пудра – 100 г
- разрыхлитель теста — 10 г
- сливочное масло – 60 г
- яйца – 2 шт.
Способ приготовления:
- Муку, какао, сахарную пудру и разрыхлитель очень хорошо перемешать.
- Взбить яйца и ваниль (ванильный сахар).
- Добавить в сухую смесь взбитые яйца и растопленное сливочное масло.
- Замесите тесто и оставьте в холодильнике на 1 час. Важно, чтобы тесто было максимально охлаждено, иначе не появятся желаемые трещинки!
- Сформировать из теста шарики и хорошо обмокнуть их в сахарной пудре.
- Выпекать печенье 12 минут при температуре 190 градусов.
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