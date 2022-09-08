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Как приготовить потрясающее печенье с трещинками: простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Нереально красивое шоколадное печенье с трещинками Новость обновлена 08 сентября 2022, 11:14
Нереально красивое шоколадное печенье с трещинками

Такое домашнее печенье покорит ваших гостей

Существует масса вариаций рецептов домашнего печенья. В домашних условиях можно приготовить и популярное шоколадное печенье с трещинками, которое не только порадует вкусом и нежной текстурой, а и выглядит как кондитерский шедевр. К тому же, домашнее лакомство будет намного полезнее магазинного.

Рецептом шоколадного печенья с трещинками поделилась фудблогерка irynka_pryanya в Instagram. Вкусность готовится достаточно быстро, а в состав входят самые обычные ингредиенты, многие из которых, возможно, уже есть в вашем холодильнике.

Ингредиенты:

  • мука – 150 г
  • какао – 60 г
  • сахарная пудра – 100 г
  • разрыхлитель теста — 10 г
  • сливочное масло – 60 г
  • яйца – 2 шт.

Способ приготовления:

  1. Муку, какао, сахарную пудру и разрыхлитель очень хорошо перемешать.
  2. Взбить яйца и ваниль (ванильный сахар).
  3. Добавить в сухую смесь взбитые яйца и растопленное сливочное масло.
  4. Замесите тесто и оставьте в холодильнике на 1 час. Важно, чтобы тесто было максимально охлаждено, иначе не появятся желаемые трещинки!
  5. Сформировать из теста шарики и хорошо обмокнуть их в сахарной пудре.
  6. Выпекать печенье 12 минут при температуре 190 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказал, как быстро и просто приготовить домашнее мороженное всего из 3 ингредиентов. А также мы делились рецептом шарлотки с яблоками, которая буквально тает во рту.

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#Рецепт #Печенье