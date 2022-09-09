С тестом не будете долго возиться – оно песочное и не требует особой техники приготовления

Осень — пора, когда хочется закутаться в одеяло с горячей чашкой чая или кофе, смакуя с ароматным напитком сладенькие вкусности. Это может быть популярное овсяное печенье, творожные "гусиные лапки" или даже печенье с предсказаниями. Также можно насладиться чем-то чисто украинским.

Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает приготовить мандрики — украинское обрядовое печенье с начинкой из кисломолочного сыра и мака.

Как правильно приготовить мандрики

Ингредиенты для теста:

600 г пшеничной муки

3 яйца

200 г сливочного масла 82,5%

1 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

100 г сметаны 20%

Ингредиенты для начинки:

400 г кисломолочного творога 9%

100 г сметаны 20%

1 яйцо (+1 яичный желток для смазки)

2 ст. л. сахара

1 ст. л. мака

Приготовление:

Извлеките заранее сливочное масло из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры и размякло. Сделайте песочное тесто. В глубокую миску всыпьте 600 г пшеничной муки, добавьте 200 г размягченного сливочного масла 82,5%, вбейте 3 яйца, добавьте 1/2 ч. л. соли, 1 ст. л. сахара и 100 г сметаны 20%. Замесите тесто. По желанию используйте кухонную машину с насадкой "Крюк". Из теста сделайте шар, оберните его пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 20 минут отдыхать. Включите духовку до 180 градусов. Сделайте начинку. В глубокую миску выложите 400 г кисломолочного творога 9%, всыпьте 2 ст. л. сахара, вбейте 1 яйцо, добавьте 100 г сметаны и добавьте 1 ст. л. мака. Тщательно перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Достаньте из холодильника тесто, раскатайте из него пласт толщиной 4 мм. Большим стаканом, диаметром 8 см, вырежьте кружочки. На одну часть кружка выкладывайте начинку из кисломолочного сыра и мака. А другими кружками накрывайте и осторожно залепите их пальцами, чтобы не было дырочек. Противень застелите пергаментной бумагой и выкладывайте на него печенье. Один желток взбейте вилкой в небольшой миске и с помощью кулинарной кисточки смажьте печенье. Ставьте запекаться при температуре 180 градусов на 30 минут.

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