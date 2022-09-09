Что добавить в аджику, чтобы она стала вкуснее: простой рецепт закрутки на зиму (видео)
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С такой приправой зимой ваши блюда будут ароматнее и насыщеннее
В качестве соуса на зиму можно запастись не только домашним кетчупом, который легко приготовить даже без загустителя, а и аджикой. Эта натуральная приправа добавит в любое блюдо нотку остроты и пряности. Вы сможете употреблять ее как в будни, так и подавать к праздничному столу.
Чтобы аджика имела еще более насыщенный вкус и приятную текстуру, попробуйте добавить в нее один нетрадиционный ингредиент – кабачок. Рецептом острой и ароматной аджики из кабачков делится Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції".
Ингредиенты:
- 2 кг очищенных кабачков
- 500 г сладкого перца
- 1 кг помидоров
- 500 г моркови
- 3 шт. горького перца
- 100 г очищенных зубчиков чеснока
- 120 мл рафинированного растительного масла
- 120 г сахара
- 8 ст. л. томатной пасты
- 60 г соли
- 80 мл уксуса
Способ приготовления:
- Стерилизуем банки и крышки.
- Промываем овощи и очищаем их от кожицы и семян. Нарезаем на небольшие кусочки: кабачки, морковь, сладкий перец, помидоры. Горький перец нарезаем очень мелко. Чеснок выдавливаем через пресс или перебиваем с помощью блендера.
- Перемалываем на мясорубке такие овощи: кабачки, морковь, перец, помидоры. Овощи выкладываем в кастрюлю, в которой будете варить аджику. Ставим на огонь, доводим до кипения, провариваем 20 минут.
- Далее добавляем горький перец, растительное масло, сахар, соль, томатную пасту, хорошо перемешиваем, доводим до кипения и провариваем 10 минут.
- Добавляем чеснок, постоянно помешивая, потому что он может пригореть и образуется неприятный запах. Провариваем 5 минут.
- В конце выливаем уксус, перемешиваем, снимаем с огня. И горячим разливаем по банкам, накрываем крышками и закатываем. Переворачиваем банки крышкой вниз. Укутываем, оставляем до полного охлаждения. Аджику нужно хранить в холодном месте.
Ранее "Телеграф" делился рецептом закрутки с мясом на зиму – обязательной для сезона морозов.