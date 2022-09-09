Что добавить в аджику, чтобы она стала вкуснее: простой рецепт закрутки на зиму (видео)

С такой приправой зимой ваши блюда будут ароматнее и насыщеннее

В качестве соуса на зиму можно запастись не только домашним кетчупом, который легко приготовить даже без загустителя, а и аджикой. Эта натуральная приправа добавит в любое блюдо нотку остроты и пряности. Вы сможете употреблять ее как в будни, так и подавать к праздничному столу.

Чтобы аджика имела еще более насыщенный вкус и приятную текстуру, попробуйте добавить в нее один нетрадиционный ингредиент – кабачок. Рецептом острой и ароматной аджики из кабачков делится Ютуб-канал "Українська кухня кращі традиції".

Ингредиенты:

2 кг очищенных кабачков

500 г сладкого перца

1 кг помидоров

500 г моркови

3 шт. горького перца

100 г очищенных зубчиков чеснока

120 мл рафинированного растительного масла

120 г сахара

8 ст. л. томатной пасты

60 г соли

80 мл уксуса

Способ приготовления:

Стерилизуем банки и крышки. Промываем овощи и очищаем их от кожицы и семян. Нарезаем на небольшие кусочки: кабачки, морковь, сладкий перец, помидоры. Горький перец нарезаем очень мелко. Чеснок выдавливаем через пресс или перебиваем с помощью блендера. Перемалываем на мясорубке такие овощи: кабачки, морковь, перец, помидоры. Овощи выкладываем в кастрюлю, в которой будете варить аджику. Ставим на огонь, доводим до кипения, провариваем 20 минут. Далее добавляем горький перец, растительное масло, сахар, соль, томатную пасту, хорошо перемешиваем, доводим до кипения и провариваем 10 минут. Добавляем чеснок, постоянно помешивая, потому что он может пригореть и образуется неприятный запах. Провариваем 5 минут. В конце выливаем уксус, перемешиваем, снимаем с огня. И горячим разливаем по банкам, накрываем крышками и закатываем. Переворачиваем банки крышкой вниз. Укутываем, оставляем до полного охлаждения. Аджику нужно хранить в холодном месте.

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