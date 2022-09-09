Выпекается всего 3 минуты: как быстро приготовить шикарный кекс в кружке в микроволновке (видео)

На этот раз выпекаем кекс не в духовке, а в микроволновке

Думали ли вы когда-нибудь, что можно приготовить кекс в кружке, а не в специальной форме? Если нет, то самое время проверить на деле этот быстрый рецепт.

О том, как приготовить кекс с начинкой в кружке, рассказала фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме. Время приготовления вкусностей составляет всего три минуты. По желанию подаем с мороженым.

Как приготовить кекс в кружке в микроволновке

Ингредиенты на 2 кекса:

1 яйцо

2 ст. л. сахара

1 ст. л. какао (с горкой)

3 ст. л. муки

0,5 ч. л. разрыхлителя

4 ст. л. молока

2 ст. л. растительного масла

Приготовление:

Поочередно смешиваем все ингредиенты. Выкладываем в кружку/форму 1,5 ст. л. теста, в серединку выкладываем шоколадную пасту и накрываем еще 1 ст. л. теста. Так же наполняем вторую форму. Кладем в микроволновку и по времени выпекаем 3 минуты.

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