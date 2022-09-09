Выпекается всего 3 минуты: как быстро приготовить шикарный кекс в кружке в микроволновке (видео)
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На этот раз выпекаем кекс не в духовке, а в микроволновке
Думали ли вы когда-нибудь, что можно приготовить кекс в кружке, а не в специальной форме? Если нет, то самое время проверить на деле этот быстрый рецепт.
О том, как приготовить кекс с начинкой в кружке, рассказала фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме. Время приготовления вкусностей составляет всего три минуты. По желанию подаем с мороженым.
Как приготовить кекс в кружке в микроволновке
Ингредиенты на 2 кекса:
- 1 яйцо
- 2 ст. л. сахара
- 1 ст. л. какао (с горкой)
- 3 ст. л. муки
- 0,5 ч. л. разрыхлителя
- 4 ст. л. молока
- 2 ст. л. растительного масла
Приготовление:
- Поочередно смешиваем все ингредиенты.
- Выкладываем в кружку/форму 1,5 ст. л. теста, в серединку выкладываем шоколадную пасту и накрываем еще 1 ст. л. теста. Так же наполняем вторую форму.
- Кладем в микроволновку и по времени выпекаем 3 минуты.
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