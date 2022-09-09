Что приготовить из капусты, которая залежалась: простой рецепт вкусного обеда (видео)

Капуста отлично дополнит неклассический рецепт рагу

Если в холодильнике залежалась капуста – не беда. Ее можно "пустить в дело". Например, она станет отличным ингредиентом для обеда или ужина, нужно только знать, как правильно ее приготовить.

О том, что делать с залежавшейся капустой, пишет фудблогер Алекс Миль в Instagram. Он опубликовал легкий в приготовлении рецепт а-ля рагу с овощами, в том числе капустой не первой свежести, и мясом.

Ингредиенты:

500 г капусты

120 г моркови

90 г лука

400 г куриного филе

300 г картофеля

Растительное масло для жарки

2 ст. л кетчупа

1 л воды

соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка

Способ приготовления:

Вливаем в кастрюлю масло и забрасываем натертый морковь и нарезанный лук. Обжариваем пару минут. Вбрасываем нарезанный картофель, перемешиваем и готовим еще 3 минуты. Добавляем мясо, специи, томат, воду. Перемешиваем и добавляем капусту. Накрываем крышкой и варим, иногда перемешивая, примерно 25 минут до готовности капусты (если капуста молодая, то 15 минут).

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