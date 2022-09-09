Что приготовить из капусты, которая залежалась: простой рецепт вкусного обеда (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Капуста отлично дополнит неклассический рецепт рагу
Если в холодильнике залежалась капуста – не беда. Ее можно "пустить в дело". Например, она станет отличным ингредиентом для обеда или ужина, нужно только знать, как правильно ее приготовить.
О том, что делать с залежавшейся капустой, пишет фудблогер Алекс Миль в Instagram. Он опубликовал легкий в приготовлении рецепт а-ля рагу с овощами, в том числе капустой не первой свежести, и мясом.
Ингредиенты:
- 500 г капусты
- 120 г моркови
- 90 г лука
- 400 г куриного филе
- 300 г картофеля
- Растительное масло для жарки
- 2 ст. л кетчупа
- 1 л воды
- соль, перец, сушеный чеснок, копченая паприка
Способ приготовления:
- Вливаем в кастрюлю масло и забрасываем натертый морковь и нарезанный лук. Обжариваем пару минут.
- Вбрасываем нарезанный картофель, перемешиваем и готовим еще 3 минуты.
- Добавляем мясо, специи, томат, воду. Перемешиваем и добавляем капусту. Накрываем крышкой и варим, иногда перемешивая, примерно 25 минут до готовности капусты (если капуста молодая, то 15 минут).
Ранее "Телеграф" делился рецептом тоненьких и хрустящих драников от судьи "Мастер-шефа" Владимира Ярославского. А также мы рассказывали, как вкусно запечь болгарские перцы и какую сочную начинку выбрать.