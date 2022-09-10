Будет как в ресторане: что добавить в куриный суп, чтобы придать ему изысканный вкус

Названы два секретных ингредиента, которые придадут блюду новых красок

Этот рецепт отличается от известного нам рецепта куриного супа. Здесь нет привычной зажарки и вермишели. Блюдо получается по-ресторанному изысканным, с тонким нежным вкусом.

Чтобы куриный суп приобрел новые оригинальные вкусы, следует добавить в рецепт всего два простых ингредиента — грецкие орехи и сельдерей. Именно они доведут вкусный куриный суп до совершенства, пишет vazhnoznat.

Как приготовить куриный суп

Ингредиенты:

4 куриные ножки

0,5 корня сельдерея

3 картофелины

50 г грецких орехов

2 ст. л. кукурузной муки

1 репчатый лук

1 лук-порей

соль и перец

зелень

Приготовление:

Готовим бульон. 4 куриные ножки отправляем в кастрюлю и заливаем 2,5 л воды. Ждем, пока вода закипит. Потом продолжаем варить еще полчаса на минимальном огне. Не забываем снимать пену. Подготавливаем овощи. Пол корня сельдерея очищаем и нарезаем соломкой. Мелко рубим репчатый лук, а белую часть лука-порея измельчаем кольцами. Очищаем и нарезаем картофель. Грецкие орехи измельчаем с помощью ножа или перетираем в ступке. Через 30–40 минут после закипания бульона, добавляем в кастрюлю овощи и орехи. Варим еще 15 минут. 2 ст. л. кукурузной муки заливаем 100 мл холодной воды. Хорошо перемешиваем. Добавляем в суп вместе с нарезанной зеленью. Ждем, пока суп закипит, и варим еще 1 минуту. Солим и перчим суп и даем 5–10 минут настояться. Подаем вместе с грецкими орехами и мелко нарубленной зеленью.

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