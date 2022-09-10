Как приготовить печень так, чтобы не было неприятного привкуса: рецепт секретного соуса к блюду
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По этому рецепту субпродукт превратится в настоящий деликатес
С этим полезным субпродуктом готовится множество блюд. Однако нередко блюдо оставляет после себя неприятное послевкусия, даже после того, как печень была хорошо затушенная с луком и другими ингредиентами.
Чтобы избежать этого, можно приготовить печень (подойдет и говяжья, и свиная, и куриная) в горчично-сметанном соусе. Она получится очень нежной и сочной по этому рецепту, и без того самого специфического привкуса, пишет vazhnoznat.
Ингредиенты:
- 700 г печени
- 3–4 шт. лука
- 2 зубчика чеснока
- 4 ст. л. сметаны
- 1 ч. л. с горкой горчицы
- специи
- соль
Приготовление:
- Печень нарезаем. Кусочки заливаем крутым кипятком и оставляем в таком виде на несколько минут. Если это говяжья печень, предварительно снимаем с нее пленку.
- Лук очищаем и нарезаем полукольцами. Обжариваем его в небольшом количестве растительного масла. Добавляем немного сахара и солим овощи. Готовим лук до слегка золотистого цвета. Добавляем мелко нарезанный чеснок и перемешиваем.
- Через минуту выкладываем к луку кусочки печени. Добавляем специи и соль по вкусу. Из пряностей для печени лучше всего подходят черный молотый перец, базилик, шалфей, майоран, орегано, чабрец, тимьян или розмарин. Перемешиваем и тушим на минимальном огне под закрытой крышкой 3–5 минут.
- Готовим соус. В миске смешиваем сметану и горчицу. Если получился слишком густой соус, добавляем немного воды. Солим и перемешиваем.
- Соус добавляем на сковороду, в которой тушится печень. Накрываем крышкой и тушим 10–12 минут на медленном огне.
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