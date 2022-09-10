Как приготовить печень так, чтобы не было неприятного привкуса: рецепт секретного соуса к блюду

По этому рецепту субпродукт превратится в настоящий деликатес

С этим полезным субпродуктом готовится множество блюд. Однако нередко блюдо оставляет после себя неприятное послевкусия, даже после того, как печень была хорошо затушенная с луком и другими ингредиентами.

Чтобы избежать этого, можно приготовить печень (подойдет и говяжья, и свиная, и куриная) в горчично-сметанном соусе. Она получится очень нежной и сочной по этому рецепту, и без того самого специфического привкуса, пишет vazhnoznat.

Ингредиенты:

700 г печени

3–4 шт. лука

2 зубчика чеснока

4 ст. л. сметаны

1 ч. л. с горкой горчицы

специи

соль

Приготовление:

Печень нарезаем. Кусочки заливаем крутым кипятком и оставляем в таком виде на несколько минут. Если это говяжья печень, предварительно снимаем с нее пленку. Лук очищаем и нарезаем полукольцами. Обжариваем его в небольшом количестве растительного масла. Добавляем немного сахара и солим овощи. Готовим лук до слегка золотистого цвета. Добавляем мелко нарезанный чеснок и перемешиваем. Через минуту выкладываем к луку кусочки печени. Добавляем специи и соль по вкусу. Из пряностей для печени лучше всего подходят черный молотый перец, базилик, шалфей, майоран, орегано, чабрец, тимьян или розмарин. Перемешиваем и тушим на минимальном огне под закрытой крышкой 3–5 минут. Готовим соус. В миске смешиваем сметану и горчицу. Если получился слишком густой соус, добавляем немного воды. Солим и перемешиваем. Соус добавляем на сковороду, в которой тушится печень. Накрываем крышкой и тушим 10–12 минут на медленном огне.

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