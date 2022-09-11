Борщ заиграет новыми красками, если добавить в него один неожиданный ингредиент (видео)
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Традиционное украинское блюдо получается с кисловатыми нотками, и очень необычный на вкус
Этот рецепт борща пригодится тогда, когда хочется чего-то традиционного и очень необычного одновременно.
Предлагаем приготовить украинское блюдо на вишне. Ягода в этом рецепте используется вместо помидоров для закисления борща. Вместо вишни можно также использовать и другие кислые ягоды и фрукты: крыжовник, красную смородину, сливы, квашеные яблоки. Борщ получается очень вкусным с кисло-сладкими нотками.
Как приготовить борщ с вишней
Ингредиенты:
- 1 свекла
- 2 моркови
- 4 картофелины
- 1 лук
- 1 зубчик чеснока
- 200 г вишни
- 200 г фасоли
- 0,5 кочана капусты
- соль
- перец
- зелень
- подсолнечное масло для жарки
Приготовление:
- Наливаем в кастрюлю воду и доводим до кипения. В это время нарезаем соломкой свеклу, отправляем ее в кипяток. Потом нарезаем морковь мелким кубиком и также отправляем в воду. Картошку нарезаем кубиком и кладем в кастрюлю к остальным овощам. Накрываем крышкой и варим 5–10 минут.
- Мелко рубим капусту, отправляем в кипяток. Фасоль лучше отварить предварительно, тогда можно добавить ее в борщ в самом конце.
- Готовим зажарку. Лук нарезаем мелким кубиком и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом. К зажарке можно добавить молодой лук и мелко нарезанный чеснок.
- К овощам на сковороду отправляем вишни вместе с вишневым соком. Солим и жарим еще несколько минут. Потом добавляем зажарку. Варим до готовности картофеля и других овощей. Солим и перчим по вкусу.
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