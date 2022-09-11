Борщ заиграет новыми красками, если добавить в него один неожиданный ингредиент (видео)

Традиционное украинское блюдо получается с кисловатыми нотками, и очень необычный на вкус

Этот рецепт борща пригодится тогда, когда хочется чего-то традиционного и очень необычного одновременно.

Предлагаем приготовить украинское блюдо на вишне. Ягода в этом рецепте используется вместо помидоров для закисления борща. Вместо вишни можно также использовать и другие кислые ягоды и фрукты: крыжовник, красную смородину, сливы, квашеные яблоки. Борщ получается очень вкусным с кисло-сладкими нотками.

Как приготовить борщ с вишней

Ингредиенты:

1 свекла

2 моркови

4 картофелины

1 лук

1 зубчик чеснока

200 г вишни

200 г фасоли

0,5 кочана капусты

соль

перец

зелень

подсолнечное масло для жарки

Приготовление:

Наливаем в кастрюлю воду и доводим до кипения. В это время нарезаем соломкой свеклу, отправляем ее в кипяток. Потом нарезаем морковь мелким кубиком и также отправляем в воду. Картошку нарезаем кубиком и кладем в кастрюлю к остальным овощам. Накрываем крышкой и варим 5–10 минут. Мелко рубим капусту, отправляем в кипяток. Фасоль лучше отварить предварительно, тогда можно добавить ее в борщ в самом конце. Готовим зажарку. Лук нарезаем мелким кубиком и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом. К зажарке можно добавить молодой лук и мелко нарезанный чеснок. К овощам на сковороду отправляем вишни вместе с вишневым соком. Солим и жарим еще несколько минут. Потом добавляем зажарку. Варим до готовности картофеля и других овощей. Солим и перчим по вкусу.

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