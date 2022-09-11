Укр

Борщ заиграет новыми красками, если добавить в него один неожиданный ингредиент (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Как приготовить борщ с вишней - простой рецепт Новость обновлена 11 сентября 2022, 11:58
Как приготовить борщ с вишней - простой рецепт

Традиционное украинское блюдо получается с кисловатыми нотками, и очень необычный на вкус

Этот рецепт борща пригодится тогда, когда хочется чего-то традиционного и очень необычного одновременно.

Предлагаем приготовить украинское блюдо на вишне. Ягода в этом рецепте используется вместо помидоров для закисления борща. Вместо вишни можно также использовать и другие кислые ягоды и фрукты: крыжовник, красную смородину, сливы, квашеные яблоки. Борщ получается очень вкусным с кисло-сладкими нотками.

Как приготовить борщ с вишней

Ингредиенты:

  • 1 свекла
  • 2 моркови
  • 4 картофелины
  • 1 лук
  • 1 зубчик чеснока
  • 200 г вишни
  • 200 г фасоли
  • 0,5 кочана капусты
  • соль
  • перец
  • зелень
  • подсолнечное масло для жарки

Приготовление:

  1. Наливаем в кастрюлю воду и доводим до кипения. В это время нарезаем соломкой свеклу, отправляем ее в кипяток. Потом нарезаем морковь мелким кубиком и также отправляем в воду. Картошку нарезаем кубиком и кладем в кастрюлю к остальным овощам. Накрываем крышкой и варим 5–10 минут.
  2. Мелко рубим капусту, отправляем в кипяток. Фасоль лучше отварить предварительно, тогда можно добавить ее в борщ в самом конце.
  3. Готовим зажарку. Лук нарезаем мелким кубиком и отправляем на разогретую сковороду с растительным маслом. К зажарке можно добавить молодой лук и мелко нарезанный чеснок.
  4. К овощам на сковороду отправляем вишни вместе с вишневым соком. Солим и жарим еще несколько минут. Потом добавляем зажарку. Варим до готовности картофеля и других овощей. Солим и перчим по вкусу.

Ну и какой же борщ без сала? Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить маринованное сало, которое станет отличным дополнением к украинскому супу.

Теги:
#Рецепты #Супы #Борщ #Вишня