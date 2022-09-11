Без муки: рецепт творожной запеканки, которая получается невероятно нежной

С таким десертом любое чаепитие станет маленьким праздником

Творожная запеканка – достаточно простой в приготовлении рецепт. Но почему не всегда она получается пышной, а тесто – воздушным. Поэтому очень важно соблюдать пропорции ингредиентов. А если готовить творожную запеканку без муки, то вкус станет еще нежнее.

Рецептом нежнейшей творожной запеканки с какао поделилась фудблогерка Валя Саенко (valya__saenko) в Instagram. Муки в этом блюде совсем нет. По словам кулинарки, десерт получается очень влажным и вкусным.

Ингредиенты:

Творог жирный – 600 г

Яйца – 4 шт.

Масло сливочное – 100 г

Сахар – 150 г

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Картофель (средний) — 1 шт.

Ваниль

Цедра лимона (по желанию)

Абрикосы – 5 шт.

Какао – 30 г

Способ приготовления:

Отвариваем картофель. Творог перетираем через сито. Добавляем сахар, желтки, ваниль, разрыхлитель, растопленное масло и цедру. Абрикос режем пополам, а затем еще на 4 части. Натираем отварной картофель на самую мелкую терку и добавляем в творожную массу. Сюда же добавляем нарезанный абрикос. Белки взбиваем с щепоткой соли до пышности. Творожную массу делим на две части. В одну добавляем какао и половину белка. В другую: белую массу, остальные белки. Перемешиваем. Выстилаем форму пергаментом, выкладываем сначала белую часть, затем темную. Запекаем при 180 градусах от 1 часа до полутора. Запеканка готова, когда середина перестанет дрожать. Достаем. Даем остыть. Сверху можно покрыть глазурью из черного шоколада и сливок.

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