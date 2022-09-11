Укр

Без муки: рецепт творожной запеканки, которая получается невероятно нежной

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Творожная запеканка с абрикосом. Фото: Instagram/valya__saenko Новость обновлена 11 сентября 2022, 19:35
Творожная запеканка с абрикосом. Фото: Instagram/valya__saenko

С таким десертом любое чаепитие станет маленьким праздником

Творожная запеканка – достаточно простой в приготовлении рецепт. Но почему не всегда она получается пышной, а тесто – воздушным. Поэтому очень важно соблюдать пропорции ингредиентов. А если готовить творожную запеканку без муки, то вкус станет еще нежнее.

Рецептом нежнейшей творожной запеканки с какао поделилась фудблогерка Валя Саенко (valya__saenko) в Instagram. Муки в этом блюде совсем нет. По словам кулинарки, десерт получается очень влажным и вкусным.

Ингредиенты:

  • Творог жирный – 600 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Масло сливочное – 100 г
  • Сахар – 150 г
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Картофель (средний) — 1 шт.
  • Ваниль
  • Цедра лимона (по желанию)
  • Абрикосы – 5 шт.
  • Какао – 30 г

Способ приготовления:

  1. Отвариваем картофель.
  2. Творог перетираем через сито. Добавляем сахар, желтки, ваниль, разрыхлитель, растопленное масло и цедру. Абрикос режем пополам, а затем еще на 4 части. Натираем отварной картофель на самую мелкую терку и добавляем в творожную массу. Сюда же добавляем нарезанный абрикос.
  3. Белки взбиваем с щепоткой соли до пышности.
  4. Творожную массу делим на две части. В одну добавляем какао и половину белка. В другую: белую массу, остальные белки. Перемешиваем.
  5. Выстилаем форму пергаментом, выкладываем сначала белую часть, затем темную. Запекаем при 180 градусах от 1 часа до полутора. Запеканка готова, когда середина перестанет дрожать.
  6. Достаем. Даем остыть. Сверху можно покрыть глазурью из черного шоколада и сливок.

Ранее "Телеграф" делился рецептом превосходного печенья с трещинками. Получается намного вкуснее, чем магазинное.

Теги:
#Рецепт #Запеканка #Творожная запеканка