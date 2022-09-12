Обалденно вкусная тыквенная икра: нежнее и ярче, чем кабачковая

Икра из тыквы пополнит коллекцию любимых рецептов из этого овоща.

В сезон тыквы "Телеграф" спешит поделиться интересным вариантом приготовления этого осеннего овоща. Традиционно из тыквы делают сладкие блюда – ее запекают с медом и фруктами или делают кашу.

Но не стоит забывать, что тыква – это близкий родственник кабачков и цуккини. А ведь кабачковая икра – любимое блюдо многих людей. Так вот из тыквы тоже можно делать икру. Она получается намного нежнее и слаже, чем кабачковая, а вот специфический запах тыквы уходит за счет добавления других овощей и ароматных специй.

Как вкусно приготовить тыквенную икру

Ингредиенты:

тыква,

морковь,

болгарский перец,

лук,

чеснок,

томатная паста,

растительное масло,

специи: лавровый лист, душистый перец, черный молотый перец,

соль.

Приготовление:

Морковь и тыкву потрите на крупной терке. Болгарский перец, лук и чеснок мелко порежьте. Разогрейте растительное масло на сковороде и забросьте туда все овощи: тыкву, морковь, болгарский перец, лук, и чеснок. Обжарьте овощи на большом огне, периодически помешивая в течение 20 минут, чтобы ушла влага и икра стала мягкой. Томатную пасту смешайте с небольшим количеством воды, добавьте соль и специи. Влейте томат к овощам, перемешайте, накройте крышкой и готовьте 10 минут. При желании икру взбейте блендером до однородности. Икра готова, можно подавать теплой или в остывшем виде.

Приятного аппетита!

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