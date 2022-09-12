Обалденно вкусная тыквенная икра: нежнее и ярче, чем кабачковая
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Икра из тыквы пополнит коллекцию любимых рецептов из этого овоща.
В сезон тыквы "Телеграф" спешит поделиться интересным вариантом приготовления этого осеннего овоща. Традиционно из тыквы делают сладкие блюда – ее запекают с медом и фруктами или делают кашу.
Но не стоит забывать, что тыква – это близкий родственник кабачков и цуккини. А ведь кабачковая икра – любимое блюдо многих людей. Так вот из тыквы тоже можно делать икру. Она получается намного нежнее и слаже, чем кабачковая, а вот специфический запах тыквы уходит за счет добавления других овощей и ароматных специй.
Как вкусно приготовить тыквенную икру
Ингредиенты:
- тыква,
- морковь,
- болгарский перец,
- лук,
- чеснок,
- томатная паста,
- растительное масло,
- специи: лавровый лист, душистый перец, черный молотый перец,
- соль.
Приготовление:
- Морковь и тыкву потрите на крупной терке.
- Болгарский перец, лук и чеснок мелко порежьте.
- Разогрейте растительное масло на сковороде и забросьте туда все овощи: тыкву, морковь, болгарский перец, лук, и чеснок.
- Обжарьте овощи на большом огне, периодически помешивая в течение 20 минут, чтобы ушла влага и икра стала мягкой.
- Томатную пасту смешайте с небольшим количеством воды, добавьте соль и специи.
- Влейте томат к овощам, перемешайте, накройте крышкой и готовьте 10 минут.
- При желании икру взбейте блендером до однородности.
- Икра готова, можно подавать теплой или в остывшем виде.
Приятного аппетита!
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