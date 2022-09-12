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Идеальный соус, который подойдет к любому мясу: как быстро закрыть на зиму (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Автор
Грузинский соус из слив Новость обновлена 12 сентября 2022, 17:47
Грузинский соус из слив

С соусом "Ткемали" ваш ужин станет изысканнее

К сезону морозов можно запастись самыми разными натуральными соусам, начиная от домашнего кетчупа и заканчивая аджикой с нетрадиционным ингредиентом. Еще один чудесный вариант для зимы – соус, пришедший к нам из грузинской кухни. "Ткемали" идеально гармонирует к любому виду мяса.

Рецептом соуса "Ткемали" на зиму делится кулинарный Ютуб-канал " Українська кухня кращі традиції". Получается невероятно вкусным и ароматным, соус сочетает вкус сладкой сливы и остроты чеснока и перца.

Ингредиенты:

  • 2 кг очищенных от косточек слив
  • 200 г чеснока
  • 3 шт. горького перца
  • 200 г сахара
  • 2 ст. л. соли
  • 2 ст. л. томатной пасты

Способ приготовления:

  1. Промыть и обсушить сливы. Вынуть косточки из каждой сливы.
  2. Очистить чеснок от кожицы.
  3. Острому перцу отрезать хвостики.
  4. Перемолоть на мясорубке сливы, чеснок и перец. Переложить все в кастрюлю, в которой будете варить соус. Добавить сахар, соль, томатную пасту. Всё хорошо перемешать.
  5. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 20 минут. Периодически помешивайте, чтобы не пригорело.
  6. Стерилизуем банки и крышки.
  7. Разливаем соус горячим по банкам и закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем одеялом и оставляем охлаждаться. Далее выносим в холод для последующего хранения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как заготовить на зиму соус с итальянской ноткой, который чудесно дополнит пасту и пиццу.

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#Рецепт #Соус #Консервация