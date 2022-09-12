Идеальный соус, который подойдет к любому мясу: как быстро закрыть на зиму (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
С соусом "Ткемали" ваш ужин станет изысканнее
К сезону морозов можно запастись самыми разными натуральными соусам, начиная от домашнего кетчупа и заканчивая аджикой с нетрадиционным ингредиентом. Еще один чудесный вариант для зимы – соус, пришедший к нам из грузинской кухни. "Ткемали" идеально гармонирует к любому виду мяса.
Рецептом соуса "Ткемали" на зиму делится кулинарный Ютуб-канал " Українська кухня кращі традиції". Получается невероятно вкусным и ароматным, соус сочетает вкус сладкой сливы и остроты чеснока и перца.
Ингредиенты:
- 2 кг очищенных от косточек слив
- 200 г чеснока
- 3 шт. горького перца
- 200 г сахара
- 2 ст. л. соли
- 2 ст. л. томатной пасты
Способ приготовления:
- Промыть и обсушить сливы. Вынуть косточки из каждой сливы.
- Очистить чеснок от кожицы.
- Острому перцу отрезать хвостики.
- Перемолоть на мясорубке сливы, чеснок и перец. Переложить все в кастрюлю, в которой будете варить соус. Добавить сахар, соль, томатную пасту. Всё хорошо перемешать.
- Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 20 минут. Периодически помешивайте, чтобы не пригорело.
- Стерилизуем банки и крышки.
- Разливаем соус горячим по банкам и закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем одеялом и оставляем охлаждаться. Далее выносим в холод для последующего хранения.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как заготовить на зиму соус с итальянской ноткой, который чудесно дополнит пасту и пиццу.