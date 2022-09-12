Идеальный соус, который подойдет к любому мясу: как быстро закрыть на зиму (видео)

С соусом "Ткемали" ваш ужин станет изысканнее

К сезону морозов можно запастись самыми разными натуральными соусам, начиная от домашнего кетчупа и заканчивая аджикой с нетрадиционным ингредиентом. Еще один чудесный вариант для зимы – соус, пришедший к нам из грузинской кухни. "Ткемали" идеально гармонирует к любому виду мяса.

Рецептом соуса "Ткемали" на зиму делится кулинарный Ютуб-канал " Українська кухня кращі традиції". Получается невероятно вкусным и ароматным, соус сочетает вкус сладкой сливы и остроты чеснока и перца.

Ингредиенты:

2 кг очищенных от косточек слив

200 г чеснока

3 шт. горького перца

200 г сахара

2 ст. л. соли

2 ст. л. томатной пасты

Способ приготовления:

Промыть и обсушить сливы. Вынуть косточки из каждой сливы. Очистить чеснок от кожицы. Острому перцу отрезать хвостики. Перемолоть на мясорубке сливы, чеснок и перец. Переложить все в кастрюлю, в которой будете варить соус. Добавить сахар, соль, томатную пасту. Всё хорошо перемешать. Поставить на огонь, довести до кипения и проварить 20 минут. Периодически помешивайте, чтобы не пригорело. Стерилизуем банки и крышки. Разливаем соус горячим по банкам и закатываем. Переворачиваем вверх дном, укутываем одеялом и оставляем охлаждаться. Далее выносим в холод для последующего хранения.

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