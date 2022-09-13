Куриный плов: классический рецепт для сытного обеда
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Плов из курицы готовится заметно быстрее, а по вкусу не уступает традиционному.
Не знаете, что приготовить на обед, чтобы было сытно и вкусно? "Телеграф" предлагает вам опробовать рецепт плова из мяса курицы. Это восточное национальное блюдо получается колоритным и сытным.
По рецепту подойдут как кусочки курицы на кости, так и грудка. Для большего аромата добавьте в куриный плов свои любимые специи и не забудьте про чеснок.
Как приготовить плов из курицы
Ингредиенты:
- 500 г курицы,
- 500 г риса,
- 2 луковицы,
- 2 моркови,
- 1 головка чеснока,
- 2 ст. ложки растительного масла,
- специи: лавровый лист, черный молотый перец, приправа для плова по вкусу,
- соль по вкусу.
- куриный бульон.
Приготовление:
- Хорошенько промойте рис до прозрачной воды.
- Курицу помойте и порежьте порционными кусочками.
- Лук и морковь мелко порежьте.
- В сотейнике с разогретым растительным маслом обжарьте курицу до золотистого цвета.
- Добавьте к курице нарезанные лук и морковь, перемешайте и готовьте 5-7 минут, затем посолите, поперчите и добавьте любимые специи.
- Всыпьте рис, перемешайте и немного обжарьте.
- Затем влейте бульон так, чтобы он покрыл рис примерно на 1,5 см.
- Накройте плов крышкой готовьте на медленном огне полчаса. За это время рис должен впитать весь бульон.
- Готовый плов подавайте горячим.
Приятного аппетита!
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