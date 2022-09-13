Куриный плов: классический рецепт для сытного обеда

Плов из курицы готовится заметно быстрее, а по вкусу не уступает традиционному.

Не знаете, что приготовить на обед, чтобы было сытно и вкусно? "Телеграф" предлагает вам опробовать рецепт плова из мяса курицы. Это восточное национальное блюдо получается колоритным и сытным.

По рецепту подойдут как кусочки курицы на кости, так и грудка. Для большего аромата добавьте в куриный плов свои любимые специи и не забудьте про чеснок.

Как приготовить плов из курицы

Ингредиенты:

500 г курицы,

500 г риса,

2 луковицы,

2 моркови,

1 головка чеснока,

2 ст. ложки растительного масла,

специи: лавровый лист, черный молотый перец, приправа для плова по вкусу,

соль по вкусу.

куриный бульон.

Приготовление:

Хорошенько промойте рис до прозрачной воды. Курицу помойте и порежьте порционными кусочками. Лук и морковь мелко порежьте. В сотейнике с разогретым растительным маслом обжарьте курицу до золотистого цвета. Добавьте к курице нарезанные лук и морковь, перемешайте и готовьте 5-7 минут, затем посолите, поперчите и добавьте любимые специи. Всыпьте рис, перемешайте и немного обжарьте. Затем влейте бульон так, чтобы он покрыл рис примерно на 1,5 см. Накройте плов крышкой готовьте на медленном огне полчаса. За это время рис должен впитать весь бульон. Готовый плов подавайте горячим.

Приятного аппетита!

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