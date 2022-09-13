Как необычно запечь картофель в духовке: нетрадиционный, но легкий рецепт от фудблогерши (видео)
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Запеченный картофель-гармошка – оригинальное и вкусное блюдо
Очень вкусное и сытное блюдо, которое можно подавать как на праздничный стол, так и на обычный обед. Готовится оно довольно легко. Подобным способом приготовления запеченного картофеля-гармошки мы делились в предыдущем материале.
Готовим картофель без кожуры, поскольку она иногда может добавлять блюду горечь. Вкуснее будет, если картофель будет молодой. Рецептом запеченного картофеля-гармошки поделилась в соцсети фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.
Как вкусно запечь целый картофель в духовке
Ингредиенты:
- картофель маленького/среднего/небольшого размера
- сливочное масло
Для сметанного соуса:
- 2-3 ст. л. густой сметаны
- 1 ст. л. крем-сыра (типа филадельфия, но можно и не добавлять, если густая сметана)
- 1/3 ч. л. соли
- укроп, паприка 1/2 ч. л.
Приготовление:
- Картофель нарезаем на тонкие ломтики, не дорезая до конца.
- Под фольгой запекаем 30-40 мин при 200 градусах, включаем режим конвекции и печем еще примерно 30 мин до золотистой корочки. В зависимости от духовки, картофель может готовиться быстрее или медленнее, поэтому ориентируйтесь по своей духовке.
- Соединяем все ингредиенты для сметанного соуса.
- Подаем картофель, смазанный соусом или соус отдельно.
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