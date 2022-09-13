Запеченный картофель-гармошка – оригинальное и вкусное блюдо

Очень вкусное и сытное блюдо, которое можно подавать как на праздничный стол, так и на обычный обед. Готовится оно довольно легко. Подобным способом приготовления запеченного картофеля-гармошки мы делились в предыдущем материале.

Готовим картофель без кожуры, поскольку она иногда может добавлять блюду горечь. Вкуснее будет, если картофель будет молодой. Рецептом запеченного картофеля-гармошки поделилась в соцсети фудблогерша Анна (anny.cooking) в Инстаграме.

Как вкусно запечь целый картофель в духовке

Ингредиенты:

картофель маленького/среднего/небольшого размера

сливочное масло

Для сметанного соуса:

2-3 ст. л. густой сметаны

1 ст. л. крем-сыра (типа филадельфия, но можно и не добавлять, если густая сметана)

1/3 ч. л. соли

укроп, паприка 1/2 ч. л.

Приготовление:

Картофель нарезаем на тонкие ломтики, не дорезая до конца. Под фольгой запекаем 30-40 мин при 200 градусах, включаем режим конвекции и печем еще примерно 30 мин до золотистой корочки. В зависимости от духовки, картофель может готовиться быстрее или медленнее, поэтому ориентируйтесь по своей духовке. Соединяем все ингредиенты для сметанного соуса. Подаем картофель, смазанный соусом или соус отдельно.

Ранее "Телеграф" писал, как приготовить хрустящий картофель фри. Приготовление блюда не займет много времени.