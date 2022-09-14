Просто и очень вкусно: рецепт сырно-картофельной лепешки без дрожжей и разрыхлителя

Это блюдо невероятно вкусное и очень просто готовиться.

Быстрые рецепты — это очень часто спасение для многих хозяек, особенно, когда нужно что-то приготовить в короткие сроки. Ну или когда не хочется целый день стоять у плиты и готовить. Мы предлагаем вам рецепт быстрой, пышной и хрустящей сырно-картофельной лепешки, которую легко приготовить на сковороде.

Как отмечает Ukr.Media, для приготовления такой лепешки вам не понадобиться ни дрожжи, ни разрыхлитель. Да и в принципе это блюдо может стать полноценной альтернативой сытному завтраку или даже ужину, а не просто перекусом.

Сырно-картофельная лепешка: рецепт

Ингредиенты:

6 ст. л. молока;

1/8 ч. л. соли;

150 гр. мука;

1 ст. л. растопленного сливочного масла;

1 большой картофель (или 2 маленьких);

1 ст. л. мелко порезанного репчатого лука;

1 ст. л. майонеза;

твердый творог по вкусу.

Способ приготовления:

Соедините муку, соль, молоко и сливочное масло, и замесите мягкое тесто. После переложите его в пакет, и отправьте в холодильник на полчаса. В это время отварите картофель, и разомните его в ​​пюре. Посолите, добавьте специи по вкусу. Также можно добавить майонез и какую-нибудь мясную составляющую: бекон, куриную грудку, ветчину, можно добавить обжаренные грибы и т.д. Раскатайте тесто в тонкую лепешку. В центр положите сыр, сверху – картофельную начинку, сверху снова немного сыра. Соберите тесто в центре сверху, и защелкните края. Смажьте маслом сковороду и лепешку сверху. Накройте крышкой и обжаривайте на среднем огне 3-5 минут с каждой стороны.

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