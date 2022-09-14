Просто и очень вкусно: рецепт сырно-картофельной лепешки без дрожжей и разрыхлителя
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Это блюдо невероятно вкусное и очень просто готовиться.
Быстрые рецепты — это очень часто спасение для многих хозяек, особенно, когда нужно что-то приготовить в короткие сроки. Ну или когда не хочется целый день стоять у плиты и готовить. Мы предлагаем вам рецепт быстрой, пышной и хрустящей сырно-картофельной лепешки, которую легко приготовить на сковороде.
Как отмечает Ukr.Media, для приготовления такой лепешки вам не понадобиться ни дрожжи, ни разрыхлитель. Да и в принципе это блюдо может стать полноценной альтернативой сытному завтраку или даже ужину, а не просто перекусом.
Сырно-картофельная лепешка: рецепт
Ингредиенты:
- 6 ст. л. молока;
- 1/8 ч. л. соли;
- 150 гр. мука;
- 1 ст. л. растопленного сливочного масла;
- 1 большой картофель (или 2 маленьких);
- 1 ст. л. мелко порезанного репчатого лука;
- 1 ст. л. майонеза;
- твердый творог по вкусу.
Способ приготовления:
- Соедините муку, соль, молоко и сливочное масло, и замесите мягкое тесто. После переложите его в пакет, и отправьте в холодильник на полчаса.
- В это время отварите картофель, и разомните его в пюре. Посолите, добавьте специи по вкусу. Также можно добавить майонез и какую-нибудь мясную составляющую: бекон, куриную грудку, ветчину, можно добавить обжаренные грибы и т.д.
- Раскатайте тесто в тонкую лепешку. В центр положите сыр, сверху – картофельную начинку, сверху снова немного сыра.
- Соберите тесто в центре сверху, и защелкните края.
- Смажьте маслом сковороду и лепешку сверху. Накройте крышкой и обжаривайте на среднем огне 3-5 минут с каждой стороны.
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