Укр

Просто и очень вкусно: рецепт сырно-картофельной лепешки без дрожжей и разрыхлителя

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
Сырно-картофельная лепешка Новость обновлена 14 сентября 2022, 14:00
Сырно-картофельная лепешка

Это блюдо невероятно вкусное и очень просто готовиться.

Быстрые рецепты — это очень часто спасение для многих хозяек, особенно, когда нужно что-то приготовить в короткие сроки. Ну или когда не хочется целый день стоять у плиты и готовить. Мы предлагаем вам рецепт быстрой, пышной и хрустящей сырно-картофельной лепешки, которую легко приготовить на сковороде.

Как отмечает Ukr.Media, для приготовления такой лепешки вам не понадобиться ни дрожжи, ни разрыхлитель. Да и в принципе это блюдо может стать полноценной альтернативой сытному завтраку или даже ужину, а не просто перекусом.

Сырно-картофельная лепешка: рецепт

Ингредиенты:

  • 6 ст. л. молока;
  • 1/8 ч. л. соли;
  • 150 гр. мука;
  • 1 ст. л. растопленного сливочного масла;
  • 1 большой картофель (или 2 маленьких);
  • 1 ст. л. мелко порезанного репчатого лука;
  • 1 ст. л. майонеза;
  • твердый творог по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Соедините муку, соль, молоко и сливочное масло, и замесите мягкое тесто. После переложите его в пакет, и отправьте в холодильник на полчаса.
  2. В это время отварите картофель, и разомните его в ​​пюре. Посолите, добавьте специи по вкусу. Также можно добавить майонез и какую-нибудь мясную составляющую: бекон, куриную грудку, ветчину, можно добавить обжаренные грибы и т.д.
  3. Раскатайте тесто в тонкую лепешку. В центр положите сыр, сверху – картофельную начинку, сверху снова немного сыра.
  4. Соберите тесто в центре сверху, и защелкните края.
  5. Смажьте маслом сковороду и лепешку сверху. Накройте крышкой и обжаривайте на среднем огне 3-5 минут с каждой стороны.

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#Рецепт #Блюдо #Перекус