Так вы яйца еще не готовили: интересный и простой рецепт яиц по-шотландски

Такая подача яиц составит конкуренцию любому ресторану

Яйца – ингредиент многих блюд и топовый продукт для завтрака. Из них можно делать не только омлет, а и более изысканные блюда. К примеры, находка британской кухни – яйца по-шотландски, которые есть в меню многих изысканных ресторанов.

Рецептом яиц по-шотландски поделилась фудблогерка Валя Саенко (valya__saenko) в Instagram. Это легкое и вкусное домашнее блюдо, которое выглядит довольно эффектно, хоть и очень просто делается. Есть несколько секретов, как сделать еще вкуснее и проще.

Ингредиенты:

Фарш (свинина телятина или курятина) – 500 г

Лук — 1 маленький

Соевый соус – 2 ст. л.

Зелень

Соль, перец, кориандр

Яйца – 9 шт.

Мука

Панировочные сухари

Растительное масло

Способ приготовления:

Отвариваем 7 яиц в течение около 6 минут. Должна остаться редкая середина. Чистим. Готовим фарш. К мясу добавляем мелко нарезанную зелень (к примеру, базилик, кинза, зеленый лук), натертый на мелкой терке лук, соль, перец, кориандр и соевый соус. Соли нужно немного, ведь соевый соус тоже соленый. Фарш должен быть достаточно густым, но податливым и держать форму. Каждое отварное яйцо обсыпаем мукой. Фарш делим на 7 равных частей и каждую из них на две части. На одну из частей кладем яйцо в муке и другой оборачиваем. Залепляем все дырочки. После этого "котлету" окунаем в муку, затем в взбитое яйцо (2 шт.), затем в сухари и обжариваем в большом количестве растительного масла до румяности. Запекаем в духовке еще 8-10 минут.

Кроме того, кулинар советует учесть такие секреты при приготовлении яиц по-шотландски:

Яйца нужно заранее достать из холодильника. Так меньше вероятность, что они потрескаются при варке.

Яйца опускаем уже в подсоленный кипяток и уже потом засекаем время.

После того, как заливаем яйца холодной водой (когда сварились), нужно их надбить. Будут лучше чиститься.

Всегда в фарш добавляйте пару ложек соевого соуса. Так он более сочный.

Обязательно вареное яйцо нужно обвалять в муке. Так фарш лучше к нему прилипнет.

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