Так вы яйца еще не готовили: интересный и простой рецепт яиц по-шотландски
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Такая подача яиц составит конкуренцию любому ресторану
Яйца – ингредиент многих блюд и топовый продукт для завтрака. Из них можно делать не только омлет, а и более изысканные блюда. К примеры, находка британской кухни – яйца по-шотландски, которые есть в меню многих изысканных ресторанов.
Рецептом яиц по-шотландски поделилась фудблогерка Валя Саенко (valya__saenko) в Instagram. Это легкое и вкусное домашнее блюдо, которое выглядит довольно эффектно, хоть и очень просто делается. Есть несколько секретов, как сделать еще вкуснее и проще.
Ингредиенты:
- Фарш (свинина телятина или курятина) – 500 г
- Лук — 1 маленький
- Соевый соус – 2 ст. л.
- Зелень
- Соль, перец, кориандр
- Яйца – 9 шт.
- Мука
- Панировочные сухари
- Растительное масло
Способ приготовления:
- Отвариваем 7 яиц в течение около 6 минут. Должна остаться редкая середина. Чистим.
- Готовим фарш. К мясу добавляем мелко нарезанную зелень (к примеру, базилик, кинза, зеленый лук), натертый на мелкой терке лук, соль, перец, кориандр и соевый соус. Соли нужно немного, ведь соевый соус тоже соленый. Фарш должен быть достаточно густым, но податливым и держать форму.
- Каждое отварное яйцо обсыпаем мукой. Фарш делим на 7 равных частей и каждую из них на две части. На одну из частей кладем яйцо в муке и другой оборачиваем. Залепляем все дырочки. После этого "котлету" окунаем в муку, затем в взбитое яйцо (2 шт.), затем в сухари и обжариваем в большом количестве растительного масла до румяности. Запекаем в духовке еще 8-10 минут.
Кроме того, кулинар советует учесть такие секреты при приготовлении яиц по-шотландски:
- Яйца нужно заранее достать из холодильника. Так меньше вероятность, что они потрескаются при варке.
- Яйца опускаем уже в подсоленный кипяток и уже потом засекаем время.
- После того, как заливаем яйца холодной водой (когда сварились), нужно их надбить. Будут лучше чиститься.
- Всегда в фарш добавляйте пару ложек соевого соуса. Так он более сочный.
- Обязательно вареное яйцо нужно обвалять в муке. Так фарш лучше к нему прилипнет.
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