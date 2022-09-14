Что добавить в кетчуп, чтобы он был более ароматным и насыщенным: простой рецепт соуса на зиму (видео)

Натуральный соус идеально дополнит мясо и другие блюда

Многие всеми любимые соусы, тот же майонез или кетчуп, можно приготовить в домашних условиях. Натуральный соус отлично годится для заготовки на зиму, как и аджика с необычными ингредиентами. Секрет ароматности и насыщенного вкуса соуса – специи, идеально подобранные.

Рецептом домашнего кетчупа на зиму делится кулинарный Ютуб-канал "Чим простіше, тим смачніше". Вкусный кетчуп можно легко приготовить дома. Такой соус совершенно не отличается от покупного, разве что тем, что готовится из натуральных продуктов без использования разнообразных добавок.

Ингредиенты на 1,5 л кетчупа:

Томатный сок – 3 л

Сахар – 130-150 г

Соль – 20 г

Смесь перцев горошком – четвертина ч. л.

Гвоздика – 7 шт.

Перец душистый горошек – 2 шт.

Корица – четвертина ч. л.

Зерна кориандра – 4-5 шт.

Паприка молотая – 1 ч. л.

Уксус 9% – 1,5 ст. л.

Чеснок

Способ приготовления:

Для приготовления кетчупа следует выбирать спелые помидоры без каких-либо повреждений. Их прежде всего нужно помыть, порезать, удалить плодоножку и возможные дефекты. Подготовленные помидоры измельчить с помощью блендера, затем перетереть через мелкое сито. Готовый томатный сок перелить в кастрюлю и довести до кипения. После закипания огонь убавить до среднего и варить, пока объем сока не уменьшится в два раза. После этого добавить сахар в соотношении 100 г на литр кетчупа, соль по вкусу, специи. Убавить огонь и проварить кетчуп еще 10-15 минут. В конце приготовления добавить уксус в соотношении 1 ст. л. на 1 л готового кетчупа, чеснок — по желанию. Горячий кетчуп разлить по простерилизованным банкам, закрыть крышками, перевернуть, накрыть, оставить до полного охлаждения

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