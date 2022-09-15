Сезон тыквы начинается: как приготовить из нее идеальную осеннюю кашу (видео)

Каша из тыквы приятно удивит ваши вкусовые рецепторы

Из тыквы – королевы среди овощей осенью — можно приготовить массу блюд, к примеру, запеканку с рисом и яблоками или тыквенную икру. Кончено же, самый элементарный вариант – каша. С минимумом усилий получится вкусно, сытно и невредно.

Рецептом осенней каши из тыквы делится фудблогерка Кристина Булезюк (kristina_buleziuk) в Instagram. Есть множество вариантов ее приготовления, но невероятно вкусно получается с кукурузной крупой. Чтобы увидеть видео приготовления, доскролльте до конца материала.

Ингредиенты:

350 г очищенной тыквы

400 мл воды

100 мл молока (по вкусу)

50 г кукурузной крупы

30 г сливочного масла

Сахар, корица по вкусу

Способ приготовления:

Тыкву нарезаем кубиками, если вы не любите яркий вкус, тогда натираем на терке. Отвариваем до мякоти и добавляем кукурузную крупу медленно, чтобы не было комочков! Варим до готовности. В конце добавляем молоко, сахар, кусочек сливочного масла — и готово.

Кулинарка отметила, что густоту каши можно корректировать водой или молоком по вкусу, а крупу можно заменять любой: пшеничной, рисом, овсянкой.

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