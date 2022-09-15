Сезон тыквы начинается: как приготовить из нее идеальную осеннюю кашу (видео)
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Каша из тыквы приятно удивит ваши вкусовые рецепторы
Из тыквы – королевы среди овощей осенью — можно приготовить массу блюд, к примеру, запеканку с рисом и яблоками или тыквенную икру. Кончено же, самый элементарный вариант – каша. С минимумом усилий получится вкусно, сытно и невредно.
Рецептом осенней каши из тыквы делится фудблогерка Кристина Булезюк (kristina_buleziuk) в Instagram. Есть множество вариантов ее приготовления, но невероятно вкусно получается с кукурузной крупой. Чтобы увидеть видео приготовления, доскролльте до конца материала.
Ингредиенты:
- 350 г очищенной тыквы
- 400 мл воды
- 100 мл молока (по вкусу)
- 50 г кукурузной крупы
- 30 г сливочного масла
- Сахар, корица по вкусу
Способ приготовления:
- Тыкву нарезаем кубиками, если вы не любите яркий вкус, тогда натираем на терке.
- Отвариваем до мякоти и добавляем кукурузную крупу медленно, чтобы не было комочков! Варим до готовности.
- В конце добавляем молоко, сахар, кусочек сливочного масла — и готово.
Кулинарка отметила, что густоту каши можно корректировать водой или молоком по вкусу, а крупу можно заменять любой: пшеничной, рисом, овсянкой.
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