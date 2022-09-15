Ароматный сырно-грибной суп: вам точно захочется добавки

Приготовьте на обед легкое и сытное первое блюдо – в доме запахнет осенью.

Если вы любите грибы, рекомендуем вам не ограничиваться вторыми блюдами и закусками. Из этих лесных даров получаются прекрасные супы – ароматный и ни с чем не сравнимый грибной запах заполонит всю кухню.

Не беда, если лесные прогулки вам пока недоступны. Для рецепта грибного супа, который предлагает вам "Телеграф", подойдут популярные и привычные шампиньоны.

Как приготовить грибной суп-пюре

Ингредиенты:

400 г грибов,

1 луковица,

3 картофелины,

1 пучок зелени,

2 ст. ложки растительного масла,

250 г плавленого сырка,

2,5 л воды.

Приготовление:

Грибы порежьте небольшими кубиками. Также некрупными кусочками порежьте картофель. Мелко порежьте лук. Измельчите зелень. Сыр потрите на крупной терке. Лук обжарьте на растительном масле, добавьте грибы и доведите до готовности. В это же время вскипятите воду и забросьте в нее картофель. Как только он сварится, отправляйте в кастрюлю плавленый сыр, а затем грибы с луком. В конце добавьте зелень, посолите и поперчите по вкусу. При желании взбейте суп блендером до консистенции пюре.

Приятного аппетита!

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