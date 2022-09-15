Ароматный сырно-грибной суп: вам точно захочется добавки
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Приготовьте на обед легкое и сытное первое блюдо – в доме запахнет осенью.
Если вы любите грибы, рекомендуем вам не ограничиваться вторыми блюдами и закусками. Из этих лесных даров получаются прекрасные супы – ароматный и ни с чем не сравнимый грибной запах заполонит всю кухню.
Не беда, если лесные прогулки вам пока недоступны. Для рецепта грибного супа, который предлагает вам "Телеграф", подойдут популярные и привычные шампиньоны.
Как приготовить грибной суп-пюре
Ингредиенты:
- 400 г грибов,
- 1 луковица,
- 3 картофелины,
- 1 пучок зелени,
- 2 ст. ложки растительного масла,
- 250 г плавленого сырка,
- 2,5 л воды.
Приготовление:
- Грибы порежьте небольшими кубиками.
- Также некрупными кусочками порежьте картофель.
- Мелко порежьте лук.
- Измельчите зелень.
- Сыр потрите на крупной терке.
- Лук обжарьте на растительном масле, добавьте грибы и доведите до готовности.
- В это же время вскипятите воду и забросьте в нее картофель.
- Как только он сварится, отправляйте в кастрюлю плавленый сыр, а затем грибы с луком.
- В конце добавьте зелень, посолите и поперчите по вкусу.
- При желании взбейте суп блендером до консистенции пюре.
Приятного аппетита!
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