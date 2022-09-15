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Ароматный сырно-грибной суп: вам точно захочется добавки

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Что приготовить из грибов быстро и вкусно
Что приготовить из грибов быстро и вкусно

Приготовьте на обед легкое и сытное первое блюдо – в доме запахнет осенью.

Если вы любите грибы, рекомендуем вам не ограничиваться вторыми блюдами и закусками. Из этих лесных даров получаются прекрасные супы – ароматный и ни с чем не сравнимый грибной запах заполонит всю кухню.

Не беда, если лесные прогулки вам пока недоступны. Для рецепта грибного супа, который предлагает вам "Телеграф", подойдут популярные и привычные шампиньоны.

Как приготовить грибной суп-пюре

Ингредиенты:

  • 400 г грибов,
  • 1 луковица,
  • 3 картофелины,
  • 1 пучок зелени,
  • 2 ст. ложки растительного масла,
  • 250 г плавленого сырка,
  • 2,5 л воды.

Приготовление:

  1. Грибы порежьте небольшими кубиками.
  2. Также некрупными кусочками порежьте картофель.
  3. Мелко порежьте лук.
  4. Измельчите зелень.
  5. Сыр потрите на крупной терке.
  6. Лук обжарьте на растительном масле, добавьте грибы и доведите до готовности.
  7. В это же время вскипятите воду и забросьте в нее картофель.
  8. Как только он сварится, отправляйте в кастрюлю плавленый сыр, а затем грибы с луком.
  9. В конце добавьте зелень, посолите и поперчите по вкусу.
  10. При желании взбейте суп блендером до консистенции пюре.

Приятного аппетита!

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#Рецепт #Грибы #Суп