Так пахнет осень: рецепт вкуснейших булочек "Синнабон" с корицей, который освоит каждый
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Эта воздушная выпечка покорит всех гостей
У многих осень ассоциируется с чашкой горячего чая или глинтвейна, а также вкусной выпечкой с корицей. Истинно осенние булочки "Синнабоны" пришли к нам из французской кухни. Эти завитки не только эффектно выглядят, а и очень вкусные и нежные.
Рецептом булочек "Синнабон" с корицей и кремом поделилась фудблогерка под ником irynka_pryanya в Instagram. Для приготовления нужны доступные ингредиенты и немного времени. Зато вы получите десять потрясающих булочек, которые порадуют всех домочадцев.
Ингредиенты:
- молоко – 150 мл
- дрожжи сухие – 6 г
- сахар – 50 г (80 г для начинки)
- яйцо – 1 шт.
- мука – 400 г
- сливочное масло – 80 г (100 г для начинки)
- корица – 8 г
- сливочный творог – 150 г
- сахарная пудра – 70 г
Способ приготовления:
- Слегка подогреть молоко и добавить дрожжи с сахаром, оставить на 15 минут.
- В дежу (посуда, в которой замешивают тесто) добавляем яйцо, растопленное сливочное масло, муку и молоко с дрожжами.
- Замешиваем тесто и оставляем на 2 часа при комнатной температуре.
- Раскатываем тесто в произвольной форме, размазываем по тесту сливочное масло комнатной температуры, присыпаем сахаром и корицей.
- Тесто скручиваем в рулет и нарезаем булочки.
- Выкладываем булочки в форму и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
- Выпекаем 30-45 минут при температуре 150 градусов.
- Смешиваем до объединения сливочный сыр, сливочное масло и сахарную пудру.
- Горячие булочки смазываем кремом.
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