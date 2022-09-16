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Так пахнет осень: рецепт вкуснейших булочек "Синнабон" с корицей, который освоит каждый

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Аппетитные "Синнабоны" Новость обновлена 16 сентября 2022, 13:24
Аппетитные "Синнабоны"

Эта воздушная выпечка покорит всех гостей

У многих осень ассоциируется с чашкой горячего чая или глинтвейна, а также вкусной выпечкой с корицей. Истинно осенние булочки "Синнабоны" пришли к нам из французской кухни. Эти завитки не только эффектно выглядят, а и очень вкусные и нежные.

Рецептом булочек "Синнабон" с корицей и кремом поделилась фудблогерка под ником irynka_pryanya в Instagram. Для приготовления нужны доступные ингредиенты и немного времени. Зато вы получите десять потрясающих булочек, которые порадуют всех домочадцев.

Ингредиенты:

  • молоко – 150 мл
  • дрожжи сухие – 6 г
  • сахар – 50 г (80 г для начинки)
  • яйцо – 1 шт.
  • мука – 400 г
  • сливочное масло – 80 г (100 г для начинки)
  • корица – 8 г
  • сливочный творог – 150 г
  • сахарная пудра – 70 г

Способ приготовления:

  1. Слегка подогреть молоко и добавить дрожжи с сахаром, оставить на 15 минут.
  2. В дежу (посуда, в которой замешивают тесто) добавляем яйцо, растопленное сливочное масло, муку и молоко с дрожжами.
  3. Замешиваем тесто и оставляем на 2 часа при комнатной температуре.
  4. Раскатываем тесто в произвольной форме, размазываем по тесту сливочное масло комнатной температуры, присыпаем сахаром и корицей.
  5. Тесто скручиваем в рулет и нарезаем булочки.
  6. Выкладываем булочки в форму и оставляем на 30 минут при комнатной температуре.
  7. Выпекаем 30-45 минут при температуре 150 градусов.
  8. Смешиваем до объединения сливочный сыр, сливочное масло и сахарную пудру.
  9. Горячие булочки смазываем кремом.

Ранее "Телеграф" делился рецептом сырно-картофельных лепешек без дрожжей и разрыхлителя. А также мы писали, как без лишних хлопот приготовить популярное печенье "Гусиные лапки".

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#Рецепт #Булочки