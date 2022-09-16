Так пахнет осень: рецепт вкуснейших булочек "Синнабон" с корицей, который освоит каждый

Эта воздушная выпечка покорит всех гостей

У многих осень ассоциируется с чашкой горячего чая или глинтвейна, а также вкусной выпечкой с корицей. Истинно осенние булочки "Синнабоны" пришли к нам из французской кухни. Эти завитки не только эффектно выглядят, а и очень вкусные и нежные.

Рецептом булочек "Синнабон" с корицей и кремом поделилась фудблогерка под ником irynka_pryanya в Instagram. Для приготовления нужны доступные ингредиенты и немного времени. Зато вы получите десять потрясающих булочек, которые порадуют всех домочадцев.

Ингредиенты:

молоко – 150 мл

дрожжи сухие – 6 г

сахар – 50 г (80 г для начинки)

яйцо – 1 шт.

мука – 400 г

сливочное масло – 80 г (100 г для начинки)

корица – 8 г

сливочный творог – 150 г

сахарная пудра – 70 г

Способ приготовления:

Слегка подогреть молоко и добавить дрожжи с сахаром, оставить на 15 минут. В дежу (посуда, в которой замешивают тесто) добавляем яйцо, растопленное сливочное масло, муку и молоко с дрожжами. Замешиваем тесто и оставляем на 2 часа при комнатной температуре. Раскатываем тесто в произвольной форме, размазываем по тесту сливочное масло комнатной температуры, присыпаем сахаром и корицей. Тесто скручиваем в рулет и нарезаем булочки. Выкладываем булочки в форму и оставляем на 30 минут при комнатной температуре. Выпекаем 30-45 минут при температуре 150 градусов. Смешиваем до объединения сливочный сыр, сливочное масло и сахарную пудру. Горячие булочки смазываем кремом.

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