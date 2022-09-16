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Шоколадная колбаска из печенья: аппетитный десерт без выпечки

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
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Автор
Орехово-шоколадная колбаска Новость обновлена 16 сентября 2022, 15:31
Орехово-шоколадная колбаска

Популярный и любимый многими десерт готовится очень просто.

Сладкоежки, которые сами любят готовить что-то вкусненькое, могут опробовать рецепт шоколадной колбаски с ореховым вкусом. Такой десерт нравится и взрослым, и детям. А с рецептом справится даже начинающий.

Шоколадные колбаски можно сделать разного размера, диаметра и даже формы. Масса застывает и хорошо ее держит, а при нарезании получается интересное печенье.

Как сделать орехово-шоколадную колбаску

Ингредиенты:

  • 0,5 кг печенья,
  • 250 г сливочного масла,
  • 2 яйца,
  • 1 стакан орехов,
  • 1 стакан сахара,
  • 3 ч. ложки какао.

Приготовление:

  1. Печенье поломайте на маленькие кусочки.
  2. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде.
  3. Сливочное масло растопите, постепенно всыпьте в него сахар, смешанный с какао, и все время мешайте до полного растворения сахара.
  4. Остудите шоколадную массу до теплого состояния и введите в нее взбитые яйца.
  5. Смешайте печенье, орехи и шоколадную массу.
  6. Сформируйте шоколадные колбаски из печенья, скатав их с помощью пищевой пленки.
  7. Отправьте десерт в холодильник до полного застывания.
  8. Перед подачей порежьте колбаски на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

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Теги:
#Рецепт #Десерт #Шоколадная масса