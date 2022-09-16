Шоколадная колбаска из печенья: аппетитный десерт без выпечки
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Популярный и любимый многими десерт готовится очень просто.
Сладкоежки, которые сами любят готовить что-то вкусненькое, могут опробовать рецепт шоколадной колбаски с ореховым вкусом. Такой десерт нравится и взрослым, и детям. А с рецептом справится даже начинающий.
Шоколадные колбаски можно сделать разного размера, диаметра и даже формы. Масса застывает и хорошо ее держит, а при нарезании получается интересное печенье.
Как сделать орехово-шоколадную колбаску
Ингредиенты:
- 0,5 кг печенья,
- 250 г сливочного масла,
- 2 яйца,
- 1 стакан орехов,
- 1 стакан сахара,
- 3 ч. ложки какао.
Приготовление:
- Печенье поломайте на маленькие кусочки.
- Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде.
- Сливочное масло растопите, постепенно всыпьте в него сахар, смешанный с какао, и все время мешайте до полного растворения сахара.
- Остудите шоколадную массу до теплого состояния и введите в нее взбитые яйца.
- Смешайте печенье, орехи и шоколадную массу.
- Сформируйте шоколадные колбаски из печенья, скатав их с помощью пищевой пленки.
- Отправьте десерт в холодильник до полного застывания.
- Перед подачей порежьте колбаски на порционные кусочки.
Приятного аппетита!
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