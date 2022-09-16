Шоколадная колбаска из печенья: аппетитный десерт без выпечки

Популярный и любимый многими десерт готовится очень просто.

Сладкоежки, которые сами любят готовить что-то вкусненькое, могут опробовать рецепт шоколадной колбаски с ореховым вкусом. Такой десерт нравится и взрослым, и детям. А с рецептом справится даже начинающий.

Шоколадные колбаски можно сделать разного размера, диаметра и даже формы. Масса застывает и хорошо ее держит, а при нарезании получается интересное печенье.

Как сделать орехово-шоколадную колбаску

Ингредиенты:

0,5 кг печенья,

250 г сливочного масла,

2 яйца,

1 стакан орехов,

1 стакан сахара,

3 ч. ложки какао.

Приготовление:

Печенье поломайте на маленькие кусочки. Орехи слегка обжарьте на сухой сковороде. Сливочное масло растопите, постепенно всыпьте в него сахар, смешанный с какао, и все время мешайте до полного растворения сахара. Остудите шоколадную массу до теплого состояния и введите в нее взбитые яйца. Смешайте печенье, орехи и шоколадную массу. Сформируйте шоколадные колбаски из печенья, скатав их с помощью пищевой пленки. Отправьте десерт в холодильник до полного застывания. Перед подачей порежьте колбаски на порционные кусочки.

Приятного аппетита!

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