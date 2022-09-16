Простой рецепт вкусной творожной запеканки: в меру сладкая, нежная и не разваливается (видео)

Запеканка идеально подойдет для приготовления на завтрак

Если вы хотите приготовить легкий и нежный десерт, то творожная запеканка – самый лучший вариант. Она делается из доступных продуктов и не требует лишних хлопот. А если дополнить запеканку фруктами, получится полноценный фруктово-творожный десерт.

Чтобы запеканка получилась нежной, но не разваливалась, важно соблюдать пропорции ингредиентов. Рецептом вкусной и в меру сладкой запеканки из творога и груш делится кулинарный блог в Instagram под ником dribka.soli. Если вы хотите получить ПП-блюдо, то этот рецепт позволяет не добавлять в тесто сахар.

Ингредиенты:

Творог 5% — 325 г

Творог 9% — 325 г

Молоко — 60 г

Яйцо – 2 шт.

Сахар — 50 г

Груша – 100 г

Мед — 15 г

Орехи — 20 г

Манка – 60 г

Способ приготовления:

Забрасываем все ингредиенты, кроме груши, меда и орехов, в миску и слегка взбиваем блендером – не пытаемся достичь идеальной гладкости, просто совмещаем все компоненты. Переносим в антипригарную форму, смазанную маслом. Нарезаем грушу, выкладываем на творожную массу — и на 30 минут в духовку (170-180). Вентиляцию не включаем. Время приготовления будет зависеть от того, какую форму вы выберете – чем ниже слой творожной массы, тем будет быстрее. Через полчаса вынимаем, поливаем медом и посыпаем орехами, ставим еще на 10-15 минут на более высокую температуру (190-200).

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