Вкус лета в банке: как приготовить идеальный домашний кетчуп на зиму

С натуральным соусом любое блюдо станет вкуснее

Пока еще есть возможность приобрести свежие томаты, успейте из них заготовить на зиму вкуснейший натуральный соус. Домашний кетчуп намного вкуснее, чем любой, который вы купите в магазине. Открыв банку с соусом в зимний день, вы почувствует аромат помидоров, будто только что собрали их на грядке.

Рецептом кетчупа, который легко приготовить в домашних условиях, делится кулинарный блог smakoluk.ua в Instagram. Все процессы приготовления освоит даже начинающий кулинар. Главное, выберите хорошие плоды томатов.

Ингредиенты:

3 кг помидоров (лучше всего подойдет сорт "сливка")

0,5 кг лука

0,25 г слив

0,5 кг яблок (кислых)

1 большая свекла

0,5 кг болгарского перца

10 шт. черного перца

5 шт. ароматного перца

2 шт. гвоздики

1 ст. л. красного перца (для острого варианта)

100 г сахара

1.5 ст. л. соли

0.5 ч. л. корицы

50 мл уксуса 9% (по желанию)

Способ приготовления:

Смешать нарезанные сырые овощи, фрукты, перцы и гвоздику. Поставить на средний огонь и варить 1,5 часа (без крышки). Снять с огня, перебить до однородности блендером. Получившуюся массу перетереть через сито. К полученному пюре добавить сахар, соль, корицу. Уваривать на маленьком огне без крышки примерно час. По желанию можно добавить уксус за 5 минут до окончания процесса уваривания. Разливаем кетчуп горячим по стерилизованным банкам. Закрываем стерилизованными крышками. Укутываем в перину и оставляем до полного охлаждения.

Ранее "Телеграф" делился рецептом соуса "Ткемали" на зиму, который идеально подойдет к любому мясному блюду.