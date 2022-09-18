Сытный завтрак всего за 10 минут: рецепт ленивого хачапури на сковороде

Все ингредиенты обычно есть в холодильнике у каждого.

Грузинские блюда очень вкусные, но часто их приготовление занимает много времени. Однако выход есть — и это "ленивые" рецепты. К примеру, на завтрак всего за 10 минут можно приготовить вкуснейший сырный хачапури, о рецепте которого мы и расскажем далее.

Такой нехитрое и очень простое блюдо — идеальный вариант сытного завтрака, особенно когда на готовку совсем мало времени. Если вам не хватает остроты или пикантности, добавьте чеснок в тесто, травы, зелень или паприку, пишет prostoway.

Ленивый хачапури на сковороде: рецепт

Ингредиенты:

мука и молоко – по 1 стакану (200 гр.);

куриные яйца – 2 штуки;

сыр (лучший вариант – сулугуни) – 250-300 г;

соль – 1 ч.л;

масло.

Способ приготовления:

В миске взбейте яйца, посолите по вкусу. Затем добавьте к ним молоко и все тщательно перемешайте. Далее добавьте муку, и снова все перемешайте. Сыр натрите на терке и постепенно добавьте в яичную смесь, тщательно помешивая. Половину массы вылейте на разогретую сковороду и разровняйте ложкой. Жарьте с двух сторон под крышкой на медленном огне до появления золотистого цвета. Вторую половину массы обжарьте аналогичным образом.

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