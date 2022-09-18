Вкусно, просто и доступно: рецепт сочных капустных чебуреков с мясом (видео)

Такие чебуреки станут находкой для тех, кто решил отказаться от мучного.

Капустные чебуреки — это по сути блинчики из капусты и мяса, но намного оригинальнее. А приготовить это блюдо очень просто и быстро, так как не нужно мучиться с замешиванием теста.

Рецептом таких необычных чебуреков без теста поделилась украинский кулинар Елизавета Глинская в своем кулинарном блоге на ютуб. Она отмечает, что готовить их достаточно просто, а результат получается необычайно вкусным.

Капустные чебуреки с мясом: рецепт

Ингредиенты:

1 большая капуста

500 г телятины, говядины или свинины

3 луковицы

50 мл холодной воды

соль/черный перец (по вкусу)

3 яйца

подсолнечное масло

Способ приготовления:

Сделайте надрезы на капусте, как показано в видео. Опустите их в кипящую воду, а после отделите капустные листья. Оставьте их в кипящей воде на 2-3 минуты, чтобы листья стали мягкими. Кочан, который остался, натрите на терке. Добавьте натертый лук, фарш, соль и перец по вкусу. Перемешайте, положите фарш тонким слоем на одну сторону листьев и накройте другой. Размешайте яйца. Перед тем как жарить чебуреки, опустите их в яйца. Обжаривайте с обеих сторон на разогретой сковороде под крышкой, с добавлением растительного масла.

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