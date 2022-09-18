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Вкусно, просто и доступно: рецепт сочных капустных чебуреков с мясом (видео)

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Рецепт капустных чебуреков
Рецепт капустных чебуреков

Такие чебуреки станут находкой для тех, кто решил отказаться от мучного.

Капустные чебуреки — это по сути блинчики из капусты и мяса, но намного оригинальнее. А приготовить это блюдо очень просто и быстро, так как не нужно мучиться с замешиванием теста.

Рецептом таких необычных чебуреков без теста поделилась украинский кулинар Елизавета Глинская в своем кулинарном блоге на ютуб. Она отмечает, что готовить их достаточно просто, а результат получается необычайно вкусным.

Капустные чебуреки с мясом: рецепт

Ингредиенты:

  • 1 большая капуста
  • 500 г телятины, говядины или свинины
  • 3 луковицы
  • 50 мл холодной воды
  • соль/черный перец (по вкусу)
  • 3 яйца
  • подсолнечное масло

Способ приготовления:

  1. Сделайте надрезы на капусте, как показано в видео. Опустите их в кипящую воду, а после отделите капустные листья. Оставьте их в кипящей воде на 2-3 минуты, чтобы листья стали мягкими.
  2. Кочан, который остался, натрите на терке. Добавьте натертый лук, фарш, соль и перец по вкусу.
  3. Перемешайте, положите фарш тонким слоем на одну сторону листьев и накройте другой.
  4. Размешайте яйца. Перед тем как жарить чебуреки, опустите их в яйца.
  5. Обжаривайте с обеих сторон на разогретой сковороде под крышкой, с добавлением растительного масла.

Ранее кулинарный блогер поделилась рецептом ленивых чебуреков из лаваша в духовке.

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#Рецепт #Чебуреки #Лиза Глинская