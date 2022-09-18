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Удачный рецепт грибов на зиму: готовится просто, а получается невероятно вкусно (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Консервированные грибы Новость обновлена 18 сентября 2022, 15:23
Консервированные грибы

На сезон морозов стоит запастись ароматным и сочными грибами

Кроме традиционных закруток с овощами и фруктами не забудьте заготовить на зиму и другие продукты, необходимые для полноценного рациона. К примеру, совсем нетрудно закрыть грибы. Их можно готовить как в сочетании с баклажанами в виде салата на зиму, или же консервировать по отдельности.

Рецептом белых грибов на зиму делится фудблогерка Инна Каланча (inna_kalancha) в Instagram. Для приготовления понадобятся доступные продукты. С рецептом справится даже тот, кто ранее ничего не консервировал. Грибы получаются ароматными, в меру мягкими и очень вкусными.

Ингредиенты (количество зависит от объема тары):

  • Грибы
  • Соль
  • Лук
  • Перец горошком
  • Душистый перец
  • Лавровый лист
  • Уксус (1 ст. л. на банку объемом 0,5 л)

Способ приготовления:

  1. Грибы чистим, моем проточной водой, нарезаем произвольно.
  2. Холодной водой заливаем грибы, выложив в кастрюлю. Добавляем несколько ложек соли и оставляем на час (это делается на случай, если вы пропустили где-то червяка).
  3. Еще раз промываем, заливаем водой и отправляем варить.
  4. Доводим до кипения, убавляем огонь, снимаем пену, провариваем 15-20 минут.
  5. Откидываем грибы на дуршлаг, даем воде стечь.
  6. Промываем, снова заливаем водой, добавляем лук (целый), соль, перец горошком, душистый перец, лавровый лист и варим еще 2 часа.
  7. Выкладываем проваренные грибы в банки, в каждую банку добавляем 1 ст. л. уксуса, накрываем крышками, простерилизуем в кастрюле с кипящей водой 60 минут. Закупориваем крышками.
  8. Переворачиваем банки, накрываем покрывалом или полотенцем и так оставляем до полного охлаждения.

Ранее "Телеграф" делился рецептом идеального домашнего кетчупа на зиму. А также мы писали, как легко и быстро закрыть борщевую заправку.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Консервация