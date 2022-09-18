Удачный рецепт грибов на зиму: готовится просто, а получается невероятно вкусно (видео)

На сезон морозов стоит запастись ароматным и сочными грибами

Кроме традиционных закруток с овощами и фруктами не забудьте заготовить на зиму и другие продукты, необходимые для полноценного рациона. К примеру, совсем нетрудно закрыть грибы. Их можно готовить как в сочетании с баклажанами в виде салата на зиму, или же консервировать по отдельности.

Рецептом белых грибов на зиму делится фудблогерка Инна Каланча (inna_kalancha) в Instagram. Для приготовления понадобятся доступные продукты. С рецептом справится даже тот, кто ранее ничего не консервировал. Грибы получаются ароматными, в меру мягкими и очень вкусными.

Ингредиенты (количество зависит от объема тары):

Грибы

Соль

Лук

Перец горошком

Душистый перец

Лавровый лист

Уксус (1 ст. л. на банку объемом 0,5 л)

Способ приготовления:

Грибы чистим, моем проточной водой, нарезаем произвольно. Холодной водой заливаем грибы, выложив в кастрюлю. Добавляем несколько ложек соли и оставляем на час (это делается на случай, если вы пропустили где-то червяка). Еще раз промываем, заливаем водой и отправляем варить. Доводим до кипения, убавляем огонь, снимаем пену, провариваем 15-20 минут. Откидываем грибы на дуршлаг, даем воде стечь. Промываем, снова заливаем водой, добавляем лук (целый), соль, перец горошком, душистый перец, лавровый лист и варим еще 2 часа. Выкладываем проваренные грибы в банки, в каждую банку добавляем 1 ст. л. уксуса, накрываем крышками, простерилизуем в кастрюле с кипящей водой 60 минут. Закупориваем крышками. Переворачиваем банки, накрываем покрывалом или полотенцем и так оставляем до полного охлаждения.

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