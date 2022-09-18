Вкусный обед-заготовка на зиму: как заморозить мясо и овощи, чтобы сохранился вкус

Такая заготовка решит зимой вопрос с тем, что подать на обед или ужин

На зиму можно запасаться не только консервированными овощами и фруктами или же домашней тушенкой, а и сохранить продукты с помощью морозильной камеры. Морозить можно даже мясо, и даже сразу вместе с овощами. Так вы получите заморозку – готовый обед или ужин.

Рецептом заморозки из говядины с брокколи поделилась диетолог Татьяна Лакуста в Instagram. По ее словам, у вас получится блюдо, которое будет храниться 3-4 месяца, и при необходимости закроет вопрос приготовления пищи за 10-15 минут.

Ингредиенты:

Говядина – 500 г

Брокколи – 1 кг

Лук, горчица, мед, черный перец — для маринада

Заморозка:

Говядину нарезать тонкими длинными кусочками, замариновать на ночь в луке, горчице, меде, черном перце. Сырое брокколи разобрать на соцветия. Смешать 2 к 1 в соотношении овощи к мясу в пакете.

Приготовление:

Взять заготовку, выложить на горячую сковороду, протушить с небольшим количеством воды 5-7 минут. Добавить к рису или отварной пасте.

Ранее "Телеграф" делился двумя простыми способами заморозки томатов на зиму. А также мы писали о важных правилах, которые нужно соблюдать, если замораживаете фрукты и ягоды.