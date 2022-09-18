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Что добавить в тесто, чтобы пончики получились воздушные и очень вкусные: этот рецепт – находка (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Пончики такие вкусные, что пальчики оближешь Новость обновлена 18 сентября 2022, 20:07
Пончики такие вкусные, что пальчики оближешь

Творожные пончики получаются нежными и с тоненькой хрустящей корочкой

Пончики – отличный вариант выпечки, чтобы порадовать как детей, так и взрослых домочадцев. Обычно они получаются слишком жирными, но это легко исправить. Если готовить пончики из теста на основе творога, то выпечка поразит воздушностью и нежной текстурой.

Рецептом творожных пончиков без дрожжей поделился кулинарный блог cooking__by__elena в Instagram. Плюс этого рецепта в том, что вам понадобятся знакомые и доступные ингредиенты. Да и процесс готовки займет не так уже много времени.

Ингредиенты:

  • Мука – 300 г
  • Яйца – 3 шт.
  • Сахар – 300 г
  • Ванильный сахар – 10 г
  • Кисломолочный творог – 300 г
  • Разрыхлитель — 10 г
  • Щепотка соли
  • Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

  1. Яйца, сахар и ванильный сахар взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем кисломолочный творог и снова взбиваем.
  2. Постепенно всыпаем муку с разрыхлителем. Все хорошенько перемешиваем.
  3. Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто на маленькие частицы. Из каждой частицы склеиваем пончик.
  4. Наливаем в емкость масло и разогреваем.
  5. Жарим пончики, постоянно перемешивая с разных сторон до готовности.
  6. Присыпаем пончики сахарной пудрой.

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#Рецепт #Пончики