Что добавить в тесто, чтобы пончики получились воздушные и очень вкусные: этот рецепт – находка (видео)

Творожные пончики получаются нежными и с тоненькой хрустящей корочкой

Пончики – отличный вариант выпечки, чтобы порадовать как детей, так и взрослых домочадцев. Обычно они получаются слишком жирными, но это легко исправить. Если готовить пончики из теста на основе творога, то выпечка поразит воздушностью и нежной текстурой.

Рецептом творожных пончиков без дрожжей поделился кулинарный блог cooking__by__elena в Instagram. Плюс этого рецепта в том, что вам понадобятся знакомые и доступные ингредиенты. Да и процесс готовки займет не так уже много времени.

Ингредиенты:

Мука – 300 г

Яйца – 3 шт.

Сахар – 300 г

Ванильный сахар – 10 г

Кисломолочный творог – 300 г

Разрыхлитель — 10 г

Щепотка соли

Растительное масло для жарки

Способ приготовления:

Яйца, сахар и ванильный сахар взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем кисломолочный творог и снова взбиваем. Постепенно всыпаем муку с разрыхлителем. Все хорошенько перемешиваем. Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто на маленькие частицы. Из каждой частицы склеиваем пончик. Наливаем в емкость масло и разогреваем. Жарим пончики, постоянно перемешивая с разных сторон до готовности. Присыпаем пончики сахарной пудрой.

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