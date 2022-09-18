Что добавить в тесто, чтобы пончики получились воздушные и очень вкусные: этот рецепт – находка (видео)
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Творожные пончики получаются нежными и с тоненькой хрустящей корочкой
Пончики – отличный вариант выпечки, чтобы порадовать как детей, так и взрослых домочадцев. Обычно они получаются слишком жирными, но это легко исправить. Если готовить пончики из теста на основе творога, то выпечка поразит воздушностью и нежной текстурой.
Рецептом творожных пончиков без дрожжей поделился кулинарный блог cooking__by__elena в Instagram. Плюс этого рецепта в том, что вам понадобятся знакомые и доступные ингредиенты. Да и процесс готовки займет не так уже много времени.
Ингредиенты:
- Мука – 300 г
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 300 г
- Ванильный сахар – 10 г
- Кисломолочный творог – 300 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Щепотка соли
- Растительное масло для жарки
Способ приготовления:
- Яйца, сахар и ванильный сахар взбиваем миксером до однородной массы. Добавляем кисломолочный творог и снова взбиваем.
- Постепенно всыпаем муку с разрыхлителем. Все хорошенько перемешиваем.
- Поверхность присыпаем мукой и раскатываем тесто на маленькие частицы. Из каждой частицы склеиваем пончик.
- Наливаем в емкость масло и разогреваем.
- Жарим пончики, постоянно перемешивая с разных сторон до готовности.
- Присыпаем пончики сахарной пудрой.
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