Киноа с овощами и креветками: приготовьте экзотику
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Как вкусно приготовить киноа: рецепт замечательного обеда.
Хотите альтернативу привычной каше? Попробуйте киноа. Эта экзотическая для наших мест крупа, появляющаяся на прилавках магазинов, становится все более популярной.
"Телеграф" нашел оригинальный рецепт, как вкусно, необычно и быстро приготовить киноа. Сделайте ее с цуккини, грибами и креветками.
Как вкусно приготовить киноа
Ингредиенты:
- цуккини – 1 шт.,
- шампиньоны 300 г,
- креветки 100 г,
- киноа – 150 г,
- жирные сливки – 200 мл,
- кари – 1 ч. ложка,
- черный молотый перец – по вкусу,
- соль – по вкусу,
- вода – 300 мл.
Приготовление:
- Киноа промойте под проточной холодной водой, чтобы удалить горечь.
- Отварите киноа в подсоленной воде в пропорции 1 к 2, на медленном огне в течение 8 минут.
- Кабачок порежьте крупными кубиками.
- Шампиньоны крупно порежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
- Добавьте на сковороду цуккини и креветки. Посолите, поперчите и посыпьте карри.
- Налейте сливки и готовьте до загустения.
- Готовое киноа подавайте с горячим соусом.
Приятного аппетита!
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