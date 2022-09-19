Киноа с овощами и креветками: приготовьте экзотику

Как вкусно приготовить киноа: рецепт замечательного обеда.

Хотите альтернативу привычной каше? Попробуйте киноа. Эта экзотическая для наших мест крупа, появляющаяся на прилавках магазинов, становится все более популярной.

"Телеграф" нашел оригинальный рецепт, как вкусно, необычно и быстро приготовить киноа. Сделайте ее с цуккини, грибами и креветками.

Как вкусно приготовить киноа

Ингредиенты:

цуккини – 1 шт.,

шампиньоны 300 г,

креветки 100 г,

киноа – 150 г,

жирные сливки – 200 мл,

кари – 1 ч. ложка,

черный молотый перец – по вкусу,

соль – по вкусу,

вода – 300 мл.

Приготовление:

Киноа промойте под проточной холодной водой, чтобы удалить горечь. Отварите киноа в подсоленной воде в пропорции 1 к 2, на медленном огне в течение 8 минут. Кабачок порежьте крупными кубиками. Шампиньоны крупно порежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета. Добавьте на сковороду цуккини и креветки. Посолите, поперчите и посыпьте карри. Налейте сливки и готовьте до загустения. Готовое киноа подавайте с горячим соусом.

Приятного аппетита!

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