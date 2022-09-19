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Киноа с овощами и креветками: приготовьте экзотику

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Киноа с креветками и овощами Новость обновлена 19 сентября 2022, 16:38
Киноа с креветками и овощами

Как вкусно приготовить киноа: рецепт замечательного обеда.

Хотите альтернативу привычной каше? Попробуйте киноа. Эта экзотическая для наших мест крупа, появляющаяся на прилавках магазинов, становится все более популярной.

"Телеграф" нашел оригинальный рецепт, как вкусно, необычно и быстро приготовить киноа. Сделайте ее с цуккини, грибами и креветками.

Как вкусно приготовить киноа

Ингредиенты:

  • цуккини – 1 шт.,
  • шампиньоны 300 г,
  • креветки 100 г,
  • киноа – 150 г,
  • жирные сливки – 200 мл,
  • кари – 1 ч. ложка,
  • черный молотый перец – по вкусу,
  • соль – по вкусу,
  • вода – 300 мл.

Приготовление:

  1. Киноа промойте под проточной холодной водой, чтобы удалить горечь.
  2. Отварите киноа в подсоленной воде в пропорции 1 к 2, на медленном огне в течение 8 минут.
  3. Кабачок порежьте крупными кубиками.
  4. Шампиньоны крупно порежьте и обжарьте на растительном масле до золотистого цвета.
  5. Добавьте на сковороду цуккини и креветки. Посолите, поперчите и посыпьте карри.
  6. Налейте сливки и готовьте до загустения.
  7. Готовое киноа подавайте с горячим соусом.

Приятного аппетита!

Ранее "Телеграф" публиковал рецепт сладкой запеканки, по которому можно вкусно приготовить тыкву, чтобы она всем понравилась. А еще рассказывал, как сделать самые вкусные фаршированные шампиньоны.

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#Рецепт #Креветки #Киноа