Рецепт шоколадно-творожной запеканки из самых простых продуктов: получается очень нежной и сочной (видео)

Такое объедение можно подать даже к праздничному столу

Существует огромное количество рецептов запеканок из творога. Это достаточно простой в приготовлении десерт, да и ингредиенты нужны самые доступные. Чтобы творожная запеканка получилась еще вкуснее, добавьте в нее какао.

Рецептом шоколадно-творожной запеканки поделилась фудблогерка Мария Лисица в Instagram. Мука для десерта не понадобится. Такая запеканка удивит ваших гостей нежностью и сочностью.

Ингредиенты:

Творог или творожная масса — 800 г — 1 кг

Манная крупа – 3 ст. л.

Яйца – 3 шт.

Сметана – 3 ст. л.

Сахар – по желанию

Какао – 2 ст. л.

Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

Если используете творожную массу, то можно обойтись без сахара, так как она и так достаточно сладкая. Если у вас творог — добавьте сахар по своему вкусу. Рекомендуется пробить творог погружным блендером. Добавьте все остальные ингредиенты и тщательно перемешайте. Если у вас есть время, предварительно добавьте в сметану манку и оставьте на 20-30 минут. Но даже если вы это не сделали — ничего страшного, запеканка и так будет вкусной. Форму для запекания смажьте маслом и тщательно присыпьте манной крупой. Вылейте массу в форму. Выпекать при 180 градусах 40-50 минут. Проверяйте зубочисткой, чтобы серединка не была сильно влажной. После выпечки оставьте запеканку до полного остывания. Можно даже оставить на всю ночь в холодильнике.

Ранее "Телеграф" делился рецептом осеннего пирога с творогом и яблоками без добавления муки. А также мы писали, какой ингредиент сделает пончики воздушными и нежными.