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Рецепт шоколадно-творожной запеканки из самых простых продуктов: получается очень нежной и сочной (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Автор
Шикарный десерт Новость обновлена 20 сентября 2022, 11:21
Шикарный десерт

Такое объедение можно подать даже к праздничному столу

Существует огромное количество рецептов запеканок из творога. Это достаточно простой в приготовлении десерт, да и ингредиенты нужны самые доступные. Чтобы творожная запеканка получилась еще вкуснее, добавьте в нее какао.

Рецептом шоколадно-творожной запеканки поделилась фудблогерка Мария Лисица в Instagram. Мука для десерта не понадобится. Такая запеканка удивит ваших гостей нежностью и сочностью.

Ингредиенты:

  • Творог или творожная масса — 800 г — 1 кг
  • Манная крупа – 3 ст. л.
  • Яйца – 3 шт.
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Сахар – по желанию
  • Какао – 2 ст. л.
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Если используете творожную массу, то можно обойтись без сахара, так как она и так достаточно сладкая. Если у вас творог — добавьте сахар по своему вкусу. Рекомендуется пробить творог погружным блендером.
  2. Добавьте все остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.
  3. Если у вас есть время, предварительно добавьте в сметану манку и оставьте на 20-30 минут. Но даже если вы это не сделали — ничего страшного, запеканка и так будет вкусной.
  4. Форму для запекания смажьте маслом и тщательно присыпьте манной крупой. Вылейте массу в форму.
  5. Выпекать при 180 градусах 40-50 минут. Проверяйте зубочисткой, чтобы серединка не была сильно влажной.
  6. После выпечки оставьте запеканку до полного остывания. Можно даже оставить на всю ночь в холодильнике.

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Теги:
#Рецепт #Десерт #Запеканка #Творожная запеканка