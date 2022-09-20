Рецепт шоколадно-творожной запеканки из самых простых продуктов: получается очень нежной и сочной (видео)
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Такое объедение можно подать даже к праздничному столу
Существует огромное количество рецептов запеканок из творога. Это достаточно простой в приготовлении десерт, да и ингредиенты нужны самые доступные. Чтобы творожная запеканка получилась еще вкуснее, добавьте в нее какао.
Рецептом шоколадно-творожной запеканки поделилась фудблогерка Мария Лисица в Instagram. Мука для десерта не понадобится. Такая запеканка удивит ваших гостей нежностью и сочностью.
Ингредиенты:
- Творог или творожная масса — 800 г — 1 кг
- Манная крупа – 3 ст. л.
- Яйца – 3 шт.
- Сметана – 3 ст. л.
- Сахар – по желанию
- Какао – 2 ст. л.
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
Способ приготовления:
- Если используете творожную массу, то можно обойтись без сахара, так как она и так достаточно сладкая. Если у вас творог — добавьте сахар по своему вкусу. Рекомендуется пробить творог погружным блендером.
- Добавьте все остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.
- Если у вас есть время, предварительно добавьте в сметану манку и оставьте на 20-30 минут. Но даже если вы это не сделали — ничего страшного, запеканка и так будет вкусной.
- Форму для запекания смажьте маслом и тщательно присыпьте манной крупой. Вылейте массу в форму.
- Выпекать при 180 градусах 40-50 минут. Проверяйте зубочисткой, чтобы серединка не была сильно влажной.
- После выпечки оставьте запеканку до полного остывания. Можно даже оставить на всю ночь в холодильнике.
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