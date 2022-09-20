Необыкновенный десерт из тыквы: рецепт мраморного шоколадного кекса
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Никто даже не догадается, что тесто приготовлено из тыквы.
Как вкусно приготовить тыкву, чтобы всем понравилось? Не ограничивайте себя одними кашами и запеканками. Тыква – отличный ингредиент для пирогов и булочек.
В сезон тыквы "Телеграф" спешит поделиться любопытным рецептом нарядной выпечки из этого овоща. Приготовьте шоколадно-тыквенный кекс, и родные попросят добавки. Это блюдо таит в себе один хитрый ингредиент, благодаря которому специфический запах и вкус тыквы скрадывается, и те, кому она не очень нравится, даже не догадаются о ее присутствии в тесте.
Как приготовить кекс из тыквы
Ингредиенты:
для тыквенного теста:
- 300 г тыквы,
- 1 апельсин,
- 2 яйца,
- 300 г муки,
- 150 г сахара,
- 5 ст. ложек растительного масла,
- 2 ч. ложки разрыхлителя,
- щепотка соли.
для шоколадного теста:
- 3 яйца,
- 120 г сливочного масла,
- 100 г сметаны,
- 250 г муки,
- 250 г сахара,
- 10 г ванильного сахара,
- 60 г какао-порошка,
- 1 ч. ложка разрыхлителя,
- щепотка соли,
- 50 г черного шоколада.
Приготовление:
- Для шоколадного теста соедините просеянную муку, какао, ванильный сахар, соль и разрыхлитель.
- Теплое сливочное масло взбейте с сахаром до однородности. Продолжая взбивать, по одному добавьте яйца, а затем сметану и снова взбейте.
- Соедините масляную и сыпучую смесь и замесите тесто.
- Чтобы приготовить тыквенное тесто, тыкву некрупно порежьте, опустите в кипящую воду и варите до мягкого состояния 15-20 минут.
- Слейте воду, а тыкву пюрируйте блендером и остудите.
- С апельсина снимите цедру и половинку апельсина оставьте для украшения, а из другой выдавите сок.
- Соедините тыкву, масло, яйца, сахар, апельсиновую цедру вместе с соком и взбейте до однородности.
- Просеянную муку смешайте с солью и разрыхлителем, добавьте в тыквенную массу и замесите тесто с консистенцией густой сметаны.
- Формы для кексов застелите бумагой и смажьте сливочным маслом. Поочередно наливайте в форму по несколько ложек шоколадного и тыквенного теста для мраморного рисунка.
- Выпекайте тыквенные кексы в разогретой до 180°С духовке 50-60 минут. Проверить готовность можно деревянной палочкой — если она сухая, значит кексы готовы.
- Украсьте готовые кексы растопленным шоколадом и апельсиновыми дольками.
Приятного аппетита!
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