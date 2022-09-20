Необыкновенный десерт из тыквы: рецепт мраморного шоколадного кекса

Никто даже не догадается, что тесто приготовлено из тыквы.

Как вкусно приготовить тыкву, чтобы всем понравилось? Не ограничивайте себя одними кашами и запеканками. Тыква – отличный ингредиент для пирогов и булочек.

В сезон тыквы "Телеграф" спешит поделиться любопытным рецептом нарядной выпечки из этого овоща. Приготовьте шоколадно-тыквенный кекс, и родные попросят добавки. Это блюдо таит в себе один хитрый ингредиент, благодаря которому специфический запах и вкус тыквы скрадывается, и те, кому она не очень нравится, даже не догадаются о ее присутствии в тесте.

Как приготовить кекс из тыквы

Ингредиенты:

для тыквенного теста:

300 г тыквы,

1 апельсин,

2 яйца,

300 г муки,

150 г сахара,

5 ст. ложек растительного масла,

2 ч. ложки разрыхлителя,

щепотка соли.

для шоколадного теста:

3 яйца,

120 г сливочного масла,

100 г сметаны,

250 г муки,

250 г сахара,

10 г ванильного сахара,

60 г какао-порошка,

1 ч. ложка разрыхлителя,

щепотка соли,

50 г черного шоколада.

Приготовление:

Для шоколадного теста соедините просеянную муку, какао, ванильный сахар, соль и разрыхлитель. Теплое сливочное масло взбейте с сахаром до однородности. Продолжая взбивать, по одному добавьте яйца, а затем сметану и снова взбейте. Соедините масляную и сыпучую смесь и замесите тесто. Чтобы приготовить тыквенное тесто, тыкву некрупно порежьте, опустите в кипящую воду и варите до мягкого состояния 15-20 минут. Слейте воду, а тыкву пюрируйте блендером и остудите. С апельсина снимите цедру и половинку апельсина оставьте для украшения, а из другой выдавите сок. Соедините тыкву, масло, яйца, сахар, апельсиновую цедру вместе с соком и взбейте до однородности. Просеянную муку смешайте с солью и разрыхлителем, добавьте в тыквенную массу и замесите тесто с консистенцией густой сметаны. Формы для кексов застелите бумагой и смажьте сливочным маслом. Поочередно наливайте в форму по несколько ложек шоколадного и тыквенного теста для мраморного рисунка. Выпекайте тыквенные кексы в разогретой до 180°С духовке 50-60 минут. Проверить готовность можно деревянной палочкой — если она сухая, значит кексы готовы. Украсьте готовые кексы растопленным шоколадом и апельсиновыми дольками.

Приятного аппетита!

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