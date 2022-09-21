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Тыквенные оладушки, которые тают во рту: рецепт с мягким сыром

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
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Автор
Аппетитные тыквенные оладушки Новость обновлена 21 сентября 2022, 11:55
Аппетитные тыквенные оладушки

Приготовьте полезный завтрак из тыквы с фруктами и сливочным сыром.

Из тыквы можно приготовить множество вкуснейших вещей: каши, запеканки, закуски, разнообразную выпечку. Уверены, этот осенний овощ станет частым гостем на вашем столе.

"Телеграф" предлагает опробовать очередной тыквенный рецепт. На этот раз печем оладушки – с тыквой, яблоками, изюмом и нежнейшим сыром. Получается чудесный десерт, который просто тает во рту.

Как приготовить оладьи из тыквы

Ингредиенты:

  • 150 г тыквы,
  • 150 г яблок,
  • 1 ст. ложка изюма,
  • 2 яйца,
  • 100 г сливочного сыра,
  • 150 г муки,
  • 50 г сахара,
  • 1 ч. ложка разрыхлителя,
  • специи по вкусу: корица, кардамон, имбирь,
  • щепотка соли.

Приготовление:

  1. Тыкву и яблоки потрите на крупной терке.
  2. Изюм залейте кипятком, а затем обсушите.
  3. Яйца взбейте с сахаром, добавьте сливочный сыр и взбейте.
  4. Затем добавьте тыкву, яблоки, изюм и перемешайте.
  5. Соедините муку с разрыхлителем, солью, специями и всыпьте в массу.
  6. Хорошенько перемешайте тесто, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.
  7. Оладьи жарьте на медленном огне с двух сторон.
  8. Готовые горячие оладушки подавайте со сметаной или вареньем.

Приятного аппетита!

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#Рецепт #Яблоки #Тыква #Оладьи