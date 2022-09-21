Тыквенные оладушки, которые тают во рту: рецепт с мягким сыром
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Приготовьте полезный завтрак из тыквы с фруктами и сливочным сыром.
Из тыквы можно приготовить множество вкуснейших вещей: каши, запеканки, закуски, разнообразную выпечку. Уверены, этот осенний овощ станет частым гостем на вашем столе.
"Телеграф" предлагает опробовать очередной тыквенный рецепт. На этот раз печем оладушки – с тыквой, яблоками, изюмом и нежнейшим сыром. Получается чудесный десерт, который просто тает во рту.
Как приготовить оладьи из тыквы
Ингредиенты:
- 150 г тыквы,
- 150 г яблок,
- 1 ст. ложка изюма,
- 2 яйца,
- 100 г сливочного сыра,
- 150 г муки,
- 50 г сахара,
- 1 ч. ложка разрыхлителя,
- специи по вкусу: корица, кардамон, имбирь,
- щепотка соли.
Приготовление:
- Тыкву и яблоки потрите на крупной терке.
- Изюм залейте кипятком, а затем обсушите.
- Яйца взбейте с сахаром, добавьте сливочный сыр и взбейте.
- Затем добавьте тыкву, яблоки, изюм и перемешайте.
- Соедините муку с разрыхлителем, солью, специями и всыпьте в массу.
- Хорошенько перемешайте тесто, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа.
- Оладьи жарьте на медленном огне с двух сторон.
- Готовые горячие оладушки подавайте со сметаной или вареньем.
Приятного аппетита!
Ранее "Телеграф" рассказывал, как заготовить на зиму яблочное пюре со сгущенкой – такая консервация понравится и детям, и взрослым. Также запишите себе рецепт самого полезного и вкусного домашнего зефира.