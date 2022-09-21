Тыквенные оладушки, которые тают во рту: рецепт с мягким сыром

Приготовьте полезный завтрак из тыквы с фруктами и сливочным сыром.

Из тыквы можно приготовить множество вкуснейших вещей: каши, запеканки, закуски, разнообразную выпечку. Уверены, этот осенний овощ станет частым гостем на вашем столе.

"Телеграф" предлагает опробовать очередной тыквенный рецепт. На этот раз печем оладушки – с тыквой, яблоками, изюмом и нежнейшим сыром. Получается чудесный десерт, который просто тает во рту.

Как приготовить оладьи из тыквы

Ингредиенты:

150 г тыквы,

150 г яблок,

1 ст. ложка изюма,

2 яйца,

100 г сливочного сыра,

150 г муки,

50 г сахара,

1 ч. ложка разрыхлителя,

специи по вкусу: корица, кардамон, имбирь,

щепотка соли.

Приготовление:

Тыкву и яблоки потрите на крупной терке. Изюм залейте кипятком, а затем обсушите. Яйца взбейте с сахаром, добавьте сливочный сыр и взбейте. Затем добавьте тыкву, яблоки, изюм и перемешайте. Соедините муку с разрыхлителем, солью, специями и всыпьте в массу. Хорошенько перемешайте тесто, накройте пленкой и поставьте в холодильник на 2 часа. Оладьи жарьте на медленном огне с двух сторон. Готовые горячие оладушки подавайте со сметаной или вареньем.

Приятного аппетита!

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