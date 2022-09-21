В чем замариновать курицу, чтобы мясо получилось нежным и сочным: отличный рецепт сытного обеда (видео)

Необычный маринад придаст мясу изумительный вкус

Курица – вкусный и легкий вариант для мясного ингредиента, главное, чтобы мясо не получилось сухим и жестким. Для этого вы можете или позаботиться о сочном соусе, или же предварительно замариновать курятину. Такой секрет обеспечит нежность и сочность мяса.

Рецепт запеченной курицы в кефирном маринаде с картофелем делится фудблогерка Лена Мазур в Instagram. Бонус этого рецепта в том, что он экономит время, так как гарнир запекается сразу с мясом. Такое блюдо идеально годится в качестве сытного обеда.

Ингредиенты:

куриные бедра — 6 шт.

картофель молодой — 800 г

лук — 1 шт.

кефир — 1 стакан

специи, соль по вкусу

Способ приготовления:

С бедер снимаем кожу (необязательно, но так удастся убрать лишние калории) и складываем в глубокую емкость. Добавляем к ним соль, перец, любимые специи к курице (например, карри, копченая паприка, прованские травы) и заливаем кефиром. Тщательно перемешиваем. Молодой картофель хорошо моем, нарезаем ломтиками и отправляем к курице. Оставляем на 30-60 минут. Выкладываем курицу вместе с картофелем на лист для запекания и готовим при 180 градусах 40-50 минут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом замечательного обеда — киноа с овощами и креветками. А также мы писали, как приготовить вкусные и сочные капустные чебуреки с мясом.