В чем замариновать курицу, чтобы мясо получилось нежным и сочным: отличный рецепт сытного обеда (видео)
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Необычный маринад придаст мясу изумительный вкус
Курица – вкусный и легкий вариант для мясного ингредиента, главное, чтобы мясо не получилось сухим и жестким. Для этого вы можете или позаботиться о сочном соусе, или же предварительно замариновать курятину. Такой секрет обеспечит нежность и сочность мяса.
Рецепт запеченной курицы в кефирном маринаде с картофелем делится фудблогерка Лена Мазур в Instagram. Бонус этого рецепта в том, что он экономит время, так как гарнир запекается сразу с мясом. Такое блюдо идеально годится в качестве сытного обеда.
Ингредиенты:
- куриные бедра — 6 шт.
- картофель молодой — 800 г
- лук — 1 шт.
- кефир — 1 стакан
- специи, соль по вкусу
Способ приготовления:
- С бедер снимаем кожу (необязательно, но так удастся убрать лишние калории) и складываем в глубокую емкость. Добавляем к ним соль, перец, любимые специи к курице (например, карри, копченая паприка, прованские травы) и заливаем кефиром. Тщательно перемешиваем.
- Молодой картофель хорошо моем, нарезаем ломтиками и отправляем к курице. Оставляем на 30-60 минут.
- Выкладываем курицу вместе с картофелем на лист для запекания и готовим при 180 градусах 40-50 минут.
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