Рецепт вкуснейших томатов по-корейски на зиму: готовятся очень легко (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Такая закрутка с помидорами очень выручит в сезон холодов
Существует масса способов заготовить помидоры на зиму. Их можно просто законсервировать в маринаде или закрыть томаты в виде вкусного соуса к пасте и пицце. Еще один удачный вариант закрутки – помидоры по-корейски, которые порадуют вас пикантным вкусом.
Рецептом томатов по-корейски на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Смачна їжа". По словам кулинара, такие томаты получаются очень вкусными, хотя готовятся достаточно просто. Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца материала.
Ингредиенты:
- 2 кг. помидоров;
- 4 шт. моркови;
- 5 шт. перца болгарского;
- 1 шт. острого перца;
- 100 мл масла;
- 100 мл 9% уксуса;
- 100 г чеснока;
- 2 ст. л. соли;
- 100 г сахара.
Способ приготовления:
- Вымойте все овощи. Очистите перец от семян.
- Разрежьте чистые помидоры на ломтики. Большие плоды на нескольких частях, маленькие — пополам.
- Все ингредиенты для маринада пропустите через мясорубку. Добавьте сахар, соль, масло и уксус. Смешайте все. Маринад готов.
- Поместите помидоры и маринад в банку, полностью заполнив тару. Стерилизовать помидоры нужно в течение 25 минут после кипения.
- Переверните банки, оберните одеялом и оставьте в таком виде, пока не остынут.
Ранее "Телеграф" делился рецептом аппетитной домашней заготовки на зиму из баклажанов. А также мы рассказывали, как заморозить овощи и мясо на сезон холодов, чтобы сохранился вкус продуктов.