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Рецепт вкуснейших томатов по-корейски на зиму: готовятся очень легко (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Консервированные помидоры с овощами
Консервированные помидоры с овощами

Такая закрутка с помидорами очень выручит в сезон холодов

Существует масса способов заготовить помидоры на зиму. Их можно просто законсервировать в маринаде или закрыть томаты в виде вкусного соуса к пасте и пицце. Еще один удачный вариант закрутки – помидоры по-корейски, которые порадуют вас пикантным вкусом.

Рецептом томатов по-корейски на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Смачна їжа". По словам кулинара, такие томаты получаются очень вкусными, хотя готовятся достаточно просто. Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца материала.

Ингредиенты:

  • 2 кг. помидоров;
  • 4 шт. моркови;
  • 5 шт. перца болгарского;
  • 1 шт. острого перца;
  • 100 мл масла;
  • 100 мл 9% уксуса;
  • 100 г чеснока;
  • 2 ст. л. соли;
  • 100 г сахара.

Способ приготовления:

  1. Вымойте все овощи. Очистите перец от семян.
  2. Разрежьте чистые помидоры на ломтики. Большие плоды на нескольких частях, маленькие — пополам.
  3. Все ингредиенты для маринада пропустите через мясорубку. Добавьте сахар, соль, масло и уксус. Смешайте все. Маринад готов.
  4. Поместите помидоры и маринад в банку, полностью заполнив тару. Стерилизовать помидоры нужно в течение 25 минут после кипения.
  5. Переверните банки, оберните одеялом и оставьте в таком виде, пока не остынут.

Ранее "Телеграф" делился рецептом аппетитной домашней заготовки на зиму из баклажанов. А также мы рассказывали, как заморозить овощи и мясо на сезон холодов, чтобы сохранился вкус продуктов.

Теги:
#Помидоры #Консервация