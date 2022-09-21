Рецепт вкуснейших томатов по-корейски на зиму: готовятся очень легко (видео)

Такая закрутка с помидорами очень выручит в сезон холодов

Существует масса способов заготовить помидоры на зиму. Их можно просто законсервировать в маринаде или закрыть томаты в виде вкусного соуса к пасте и пицце. Еще один удачный вариант закрутки – помидоры по-корейски, которые порадуют вас пикантным вкусом.

Рецептом томатов по-корейски на зиму делится кулинарный Ютуб-блог "Смачна їжа". По словам кулинара, такие томаты получаются очень вкусными, хотя готовятся достаточно просто. Чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца материала.

Ингредиенты:

2 кг. помидоров;

4 шт. моркови;

5 шт. перца болгарского;

1 шт. острого перца;

100 мл масла;

100 мл 9% уксуса;

100 г чеснока;

2 ст. л. соли;

100 г сахара.

Способ приготовления:

Вымойте все овощи. Очистите перец от семян. Разрежьте чистые помидоры на ломтики. Большие плоды на нескольких частях, маленькие — пополам. Все ингредиенты для маринада пропустите через мясорубку. Добавьте сахар, соль, масло и уксус. Смешайте все. Маринад готов. Поместите помидоры и маринад в банку, полностью заполнив тару. Стерилизовать помидоры нужно в течение 25 минут после кипения. Переверните банки, оберните одеялом и оставьте в таком виде, пока не остынут.

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