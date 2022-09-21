Диетический салат с запеченной свеклой: изысканный вкус

Попробуйте нарядный осенний салат: сплошные витамины и удовольствие.

Если вы следите за своей талией и предпочитаете диетические блюда, то обратите внимание на вариант свекольного салата с фетой и свежей зеленью. Он не добавит лишних сантиметров и наверняка вам понравится.

"Телеграф" предлагает приготовить диетический салат, в котором свекла запекается в духовке. Этот корнеплод отлично сочетается с зеленью и орехами – вы можете на свой выбор взять, к примеру, кедровые или грецкие. А фета добавит вкусу пикантных ноток.

Как приготовить салат со свеклой

Ингредиенты:

свекла – 2 шт.,

сыр фета – 100 г,

зелень: руккола, шпинат – 1 пучок,

грецкие орехи – 2 ст. ложки,

зернистая горчица – 0,5 ч. ложки,

мед – 0,5 ст. ложки,

сок лайма или лимона – 1 ч. ложка,

оливковое масло – 1 ст. ложка

Приготовление:

Свеклу хорошенько помойте и неочищенную запеките в фольге в духовке при 200°С в течение 40-60 минут. Орехи обсушите на сковороде. Свеклу остудите, очистите и нарежьте небольшими брусочками. Приготовьте заправку: смешайте горчицу, мед, сок лайма и оливковое масло. На тарелке разложите зелень, сверху выложите свеклу, покрошите фету и посыпьте орешками. Полейте салат заправкой и подавайте.

Приятного аппетита

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