Укр

Диетический салат с запеченной свеклой: изысканный вкус

Автор
Ольга Княжевич Ольга Княжевич
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат из свеклы с зеленью и сыром
Салат из свеклы с зеленью и сыром

Попробуйте нарядный осенний салат: сплошные витамины и удовольствие.

Если вы следите за своей талией и предпочитаете диетические блюда, то обратите внимание на вариант свекольного салата с фетой и свежей зеленью. Он не добавит лишних сантиметров и наверняка вам понравится.

"Телеграф" предлагает приготовить диетический салат, в котором свекла запекается в духовке. Этот корнеплод отлично сочетается с зеленью и орехами – вы можете на свой выбор взять, к примеру, кедровые или грецкие. А фета добавит вкусу пикантных ноток.

Как приготовить салат со свеклой

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.,
  • сыр фета – 100 г,
  • зелень: руккола, шпинат – 1 пучок,
  • грецкие орехи – 2 ст. ложки,
  • зернистая горчица – 0,5 ч. ложки,
  • мед – 0,5 ст. ложки,
  • сок лайма или лимона – 1 ч. ложка,
  • оливковое масло – 1 ст. ложка

Приготовление:

  1. Свеклу хорошенько помойте и неочищенную запеките в фольге в духовке при 200°С в течение 40-60 минут.
  2. Орехи обсушите на сковороде.
  3. Свеклу остудите, очистите и нарежьте небольшими брусочками.
  4. Приготовьте заправку: смешайте горчицу, мед, сок лайма и оливковое масло.
  5. На тарелке разложите зелень, сверху выложите свеклу, покрошите фету и посыпьте орешками.
  6. Полейте салат заправкой и подавайте.

Приятного аппетита

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить в мультиварке рататуй со свининой и овощами. А также предлагал заготовить вкуснейшее ассорти на зиму, воспользовавшись рецептом овощной закатки.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Салат #Фета