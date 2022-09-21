Диетический салат с запеченной свеклой: изысканный вкус
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Попробуйте нарядный осенний салат: сплошные витамины и удовольствие.
Если вы следите за своей талией и предпочитаете диетические блюда, то обратите внимание на вариант свекольного салата с фетой и свежей зеленью. Он не добавит лишних сантиметров и наверняка вам понравится.
"Телеграф" предлагает приготовить диетический салат, в котором свекла запекается в духовке. Этот корнеплод отлично сочетается с зеленью и орехами – вы можете на свой выбор взять, к примеру, кедровые или грецкие. А фета добавит вкусу пикантных ноток.
Как приготовить салат со свеклой
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.,
- сыр фета – 100 г,
- зелень: руккола, шпинат – 1 пучок,
- грецкие орехи – 2 ст. ложки,
- зернистая горчица – 0,5 ч. ложки,
- мед – 0,5 ст. ложки,
- сок лайма или лимона – 1 ч. ложка,
- оливковое масло – 1 ст. ложка
Приготовление:
- Свеклу хорошенько помойте и неочищенную запеките в фольге в духовке при 200°С в течение 40-60 минут.
- Орехи обсушите на сковороде.
- Свеклу остудите, очистите и нарежьте небольшими брусочками.
- Приготовьте заправку: смешайте горчицу, мед, сок лайма и оливковое масло.
- На тарелке разложите зелень, сверху выложите свеклу, покрошите фету и посыпьте орешками.
- Полейте салат заправкой и подавайте.
Приятного аппетита
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