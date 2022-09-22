Сливочная паста с куриным филе: приготовьте обед по-итальянски

Быстрый рецепт аппетитной курицы: ваш обед будет готов за 20 минут.

Из курицы можно делать настоящие кулинарные шедевры. К тому же очень быстро, ведь это мясо готовится за считанные минуты.

"Телеграф" предлагает вам простой рецепт изысканной курицы под нежным сливочным соусом на обед или ужин, от которого ваша семья останется в восторге.

Как приготовить сливочная пасту с куриным филе

Ингредиенты:

куриное филе или филе бедра – 1 шт.,

бекон – два слайса,

сливочное масло – 1 ч. ложка,

сливки – 30 мл,

чеснок – 2 зубчика,

помидор – 1/2 шт.,

шпинат – 1 горсть,

розмарин,

сушеные травы,

растительное масло,

соль,

паста.

Приготовление:

Порежьте куриное филе и бекон средними кусочками. Помидор порежьте кубиками. Раздавите и крупно порежьте чеснок. В большом количестве подсоленной воды отварите пасту до состояния аль-денте. На сливочном и растительном масле обжарьте свежий розмарин и чеснок, добавьте специи и травы, чтобы при нагревании они дали аромат. Обжарьте бекон и куриное филе до готовности, добавьте помидор. Удалите розмарин и добавьте шпинат. Быстро обжарьте мясо, влейте сливки и два половника бульона после пасты. Добавьте на сковороду пасту, аккуратно перемешайте и доведите до готовности. Сверху посыпьте сыром.

Приятного аппетита!

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