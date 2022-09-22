Сочные, ароматные и хрустящие наггетсы: этот простой рецепт освоит кто угодно (видео)
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Чтобы мясо не получилось сухим, замаринуйте его перед этим всего на полчаса
Куриные наггетсы – топовое блюдо во многих ресторанах и кафе, в том числе популярных сетей фаст-фуда. Но приготовить это вкусное блюдо можно и в домашних условиях. К тому же, вы точно будете уверенны в качестве продуктов. А еще сможете сделать столько наггетсов, сколько душа пожелает.
Рецептом куриных наггетсов с вкусным соусом делится фудблогерка Катя Кудляк в Instagram. Их нужно готовить в духовке. По словам кулинара, мясо по этому рецепту получается несухим, ароматным, с хрустящей корочкой. А если еще и соус приготовите – вообще язык съесть можно!
Ингредиенты:
- 700 г куриного филе
- 2-3 ст. л. растительного масла
- 1 яйцо
- 200 г молока
- 100 г муки
- 20 г крахмала
- копченая паприка
- острый перец
- соль
- перец
- сушеный чеснок (по желанию)
- 3 ст. кукурузных хлопьев
Соус:
- 2-3 ст. л. сметаны или йогурта
- 1-2 ст. л. майонеза
- чеснок
- соль
- перец
Способ приготовления:
- Куриное филе порезать вдоль на небольшие порционные кусочки, посолить, поперчить и полить маслом, вымешать и оставить на 15-20 минут.
- Отдельно яйцо слегка взбить венчиком, добавить соль, перец, копченую паприку, острый перец и чеснок, вымешать. Влить молоко, добавить муку и крахмал, вымешать венчиком, чтобы не было крупинок муки, добавить в тесто мясо, вымешать и оставить на 20 минут.
- Кукурузные хлопья смолоть в блендере, или с помощью пакета и скалки, как на видео.
- Обвалять кусочки мяса в хлопьях и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов 40 минут до румяности.
- Подавать с любимым соусом.
Ранее "Телеграф" делился необычным рецептом запеченного картофеля. А также мы писали, в чем замариновать курицу, чтобы мясо получилось нежным и сочным.