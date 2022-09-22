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Сочные, ароматные и хрустящие наггетсы: этот простой рецепт освоит кто угодно (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
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Куриные наггетсы – то еще объедение
Куриные наггетсы – то еще объедение

Чтобы мясо не получилось сухим, замаринуйте его перед этим всего на полчаса

Куриные наггетсы – топовое блюдо во многих ресторанах и кафе, в том числе популярных сетей фаст-фуда. Но приготовить это вкусное блюдо можно и в домашних условиях. К тому же, вы точно будете уверенны в качестве продуктов. А еще сможете сделать столько наггетсов, сколько душа пожелает.

Рецептом куриных наггетсов с вкусным соусом делится фудблогерка Катя Кудляк в Instagram. Их нужно готовить в духовке. По словам кулинара, мясо по этому рецепту получается несухим, ароматным, с хрустящей корочкой. А если еще и соус приготовите – вообще язык съесть можно!

Ингредиенты:

  • 700 г куриного филе
  • 2-3 ст. л. растительного масла
  • 1 яйцо
  • 200 г молока
  • 100 г муки
  • 20 г крахмала
  • копченая паприка
  • острый перец
  • соль
  • перец
  • сушеный чеснок (по желанию)
  • 3 ст. кукурузных хлопьев

Соус:

  • 2-3 ст. л. сметаны или йогурта
  • 1-2 ст. л. майонеза
  • чеснок
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

  1. Куриное филе порезать вдоль на небольшие порционные кусочки, посолить, поперчить и полить маслом, вымешать и оставить на 15-20 минут.
  2. Отдельно яйцо слегка взбить венчиком, добавить соль, перец, копченую паприку, острый перец и чеснок, вымешать. Влить молоко, добавить муку и крахмал, вымешать венчиком, чтобы не было крупинок муки, добавить в тесто мясо, вымешать и оставить на 20 минут.
  3. Кукурузные хлопья смолоть в блендере, или с помощью пакета и скалки, как на видео.
  4. Обвалять кусочки мяса в хлопьях и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов 40 минут до румяности.
  5. Подавать с любимым соусом.

Ранее "Телеграф" делился необычным рецептом запеченного картофеля. А также мы писали, в чем замариновать курицу, чтобы мясо получилось нежным и сочным.

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#Рецепт #Курица #Наггетсы #Куриные наггетсы