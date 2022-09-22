Сочные, ароматные и хрустящие наггетсы: этот простой рецепт освоит кто угодно (видео)

Чтобы мясо не получилось сухим, замаринуйте его перед этим всего на полчаса

Куриные наггетсы – топовое блюдо во многих ресторанах и кафе, в том числе популярных сетей фаст-фуда. Но приготовить это вкусное блюдо можно и в домашних условиях. К тому же, вы точно будете уверенны в качестве продуктов. А еще сможете сделать столько наггетсов, сколько душа пожелает.

Рецептом куриных наггетсов с вкусным соусом делится фудблогерка Катя Кудляк в Instagram. Их нужно готовить в духовке. По словам кулинара, мясо по этому рецепту получается несухим, ароматным, с хрустящей корочкой. А если еще и соус приготовите – вообще язык съесть можно!

Ингредиенты:

700 г куриного филе

2-3 ст. л. растительного масла

1 яйцо

200 г молока

100 г муки

20 г крахмала

копченая паприка

острый перец

соль

перец

сушеный чеснок (по желанию)

3 ст. кукурузных хлопьев

Соус:

2-3 ст. л. сметаны или йогурта

1-2 ст. л. майонеза

чеснок

соль

перец

Способ приготовления:

Куриное филе порезать вдоль на небольшие порционные кусочки, посолить, поперчить и полить маслом, вымешать и оставить на 15-20 минут. Отдельно яйцо слегка взбить венчиком, добавить соль, перец, копченую паприку, острый перец и чеснок, вымешать. Влить молоко, добавить муку и крахмал, вымешать венчиком, чтобы не было крупинок муки, добавить в тесто мясо, вымешать и оставить на 20 минут. Кукурузные хлопья смолоть в блендере, или с помощью пакета и скалки, как на видео. Обвалять кусочки мяса в хлопьях и выложить на противень, застеленный пергаментом. Выпекать при температуре 200 градусов 40 минут до румяности. Подавать с любимым соусом.

Ранее "Телеграф" делился необычным рецептом запеченного картофеля. А также мы писали, в чем замариновать курицу, чтобы мясо получилось нежным и сочным.