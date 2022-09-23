Какой ингредиент добавить в тесто, чтобы пончики получились невероятно мягкими: простой рецепт (видео)
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Такие воздушные пончики порадуют как детвору, так и взрослых
Пончики – вкусный и несложный в приготовлении вариант выпечки. В тесто для пончиков часто добавляют творог, но можно приготовить эту вкусность и на другой основе — из картофеля. Соблюдение пропорций всех ингредиентов сделает пончики мягкими и нежными.
Рецептом пончиков на картофельном тесте с вкусной начинкой делится фудблогерка Катя Кудляк в Instagram. По словам кулинара, эти пончики не черствеют и остаются такими же свежими и вкусными на следующий день.
Ингредиенты для теста:
- 35 г прессованных дрожжей
- 20 г ванильного сахара
- 125 мл теплого молока
- 2 яйца и 3 желтка
- 70 г сахара
- щепотка соли
- 300 г картофельного пюре
- 100 г растопленного масла
- 2 ст. л. водки
- 650 г муки
Начинка:
- шоколадно-ореховая паста/джем/повидло/вишни/мак/заварной крем
- сахарная пудра (для посыпки)
Способ приготовления:
- Картошку отварить до готовности, не солить. Отцедить, растолочь, дополнительно перебить погружным блендером. Пюре охладить, должно быть слегка теплым, а не горячим.
- В миске соединить дрожжи, ванильный сахар, молоко, смешать все до однородности, чтобы дрожжи растворились. Добавить яйца, вымешать остальные составляющие, кроме муки.
- Добавлять муку частями и замесить мягкое тесто, хорошо вымесить. Переложить в миску, прикрыть и поставить в теплое место на 1,5 часа.
- Раскатать тесто в круг, толщиной около 1 см, вырезать круги. Оставить на 20 минут, чтобы заготовки подошли.
- Жарить на большом количестве растительного масла на маленьком огне. Как остынут — начинить. По желанию посыпать сахарной пудрой.
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