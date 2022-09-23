Какой ингредиент добавить в тесто, чтобы пончики получились невероятно мягкими: простой рецепт (видео)

Такие воздушные пончики порадуют как детвору, так и взрослых

Пончики – вкусный и несложный в приготовлении вариант выпечки. В тесто для пончиков часто добавляют творог, но можно приготовить эту вкусность и на другой основе — из картофеля. Соблюдение пропорций всех ингредиентов сделает пончики мягкими и нежными.

Рецептом пончиков на картофельном тесте с вкусной начинкой делится фудблогерка Катя Кудляк в Instagram. По словам кулинара, эти пончики не черствеют и остаются такими же свежими и вкусными на следующий день.

Ингредиенты для теста:

35 г прессованных дрожжей

20 г ванильного сахара

125 мл теплого молока

2 яйца и 3 желтка

70 г сахара

щепотка соли

300 г картофельного пюре

100 г растопленного масла

2 ст. л. водки

650 г муки

Начинка:

шоколадно-ореховая паста/джем/повидло/вишни/мак/заварной крем

сахарная пудра (для посыпки)

Способ приготовления:

Картошку отварить до готовности, не солить. Отцедить, растолочь, дополнительно перебить погружным блендером. Пюре охладить, должно быть слегка теплым, а не горячим. В миске соединить дрожжи, ванильный сахар, молоко, смешать все до однородности, чтобы дрожжи растворились. Добавить яйца, вымешать остальные составляющие, кроме муки. Добавлять муку частями и замесить мягкое тесто, хорошо вымесить. Переложить в миску, прикрыть и поставить в теплое место на 1,5 часа. Раскатать тесто в круг, толщиной около 1 см, вырезать круги. Оставить на 20 минут, чтобы заготовки подошли. Жарить на большом количестве растительного масла на маленьком огне. Как остынут — начинить. По желанию посыпать сахарной пудрой.

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