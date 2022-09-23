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Какой ингредиент добавить в тесто, чтобы пончики получились невероятно мягкими: простой рецепт (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
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Пончики с шоколадной начинкой. Фото: instagram/recepty_przepisy Новость обновлена 23 сентября 2022, 12:42
Пончики с шоколадной начинкой. Фото: instagram/recepty_przepisy

Такие воздушные пончики порадуют как детвору, так и взрослых

Пончики – вкусный и несложный в приготовлении вариант выпечки. В тесто для пончиков часто добавляют творог, но можно приготовить эту вкусность и на другой основе — из картофеля. Соблюдение пропорций всех ингредиентов сделает пончики мягкими и нежными.

Рецептом пончиков на картофельном тесте с вкусной начинкой делится фудблогерка Катя Кудляк в Instagram. По словам кулинара, эти пончики не черствеют и остаются такими же свежими и вкусными на следующий день.

Ингредиенты для теста:

  • 35 г прессованных дрожжей
  • 20 г ванильного сахара
  • 125 мл теплого молока
  • 2 яйца и 3 желтка
  • 70 г сахара
  • щепотка соли
  • 300 г картофельного пюре
  • 100 г растопленного масла
  • 2 ст. л. водки
  • 650 г муки

Начинка:

  • шоколадно-ореховая паста/джем/повидло/вишни/мак/заварной крем
  • сахарная пудра (для посыпки)

Способ приготовления:

  1. Картошку отварить до готовности, не солить. Отцедить, растолочь, дополнительно перебить погружным блендером. Пюре охладить, должно быть слегка теплым, а не горячим.
  2. В миске соединить дрожжи, ванильный сахар, молоко, смешать все до однородности, чтобы дрожжи растворились. Добавить яйца, вымешать остальные составляющие, кроме муки.
  3. Добавлять муку частями и замесить мягкое тесто, хорошо вымесить. Переложить в миску, прикрыть и поставить в теплое место на 1,5 часа.
  4. Раскатать тесто в круг, толщиной около 1 см, вырезать круги. Оставить на 20 минут, чтобы заготовки подошли.
  5. Жарить на большом количестве растительного масла на маленьком огне. Как остынут — начинить. По желанию посыпать сахарной пудрой.

Ранее "Телеграф" делился необычным рецептом мраморного кекса, главный ингредиент – тыква. А также мы писали, как из самых доступных продуктов сделать потрясающую творожно-шоколадную запеканку.

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#Рецепт #Выпечка #Пончики